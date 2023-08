Der Oktober ist ein Superwahlmonat im Raum Stockach. Am 8. Oktober ist Bürgermeisterwahl in Hohenfels, am 15. Oktober in Stockach und am 29. Oktober in Eigeltingen. Während in Stockach auf jeden Fall der Wechsel kommt, treten die Amtsinhaber in den beiden anderen Orten wieder an. Der SÜDKURIER hat nachgefragt, ob es seit Beginn der Bewerbungsfrist am 29. Juli weitere Bewerbungen gibt.

Bürgermeister Florian Zindeler hat in Hohenfels direkt am ersten Tag der Frist seine Bewerbungsunterlagen für eine zweite Amtszeit in den Rathausbriefkasten eingeworfen. Und wie sieht es jetzt knapp drei Wochen später aus? Gibt es Konkurrenz? Nein – auf SÜDKURIER-Nachfrage sagt er, bisher sei keine andere Bewerbung eingegangen.

In Eigeltingen hat Bürgermeister Alois Fritschi die Bewerbung für eine dritte Amtszeit zwei Tage nach Beginn der Frist eingeworfen. Auf SÜDKURIER-Nachfrage erklärt Hauptamtsleiter Daniel Schweizer, dass bisher keine weiteren Bewerbungen angekommen seien.

Großer Andrang in Stockach

Bewerberflaute also im Umland, während es in Stockach mittlerweile fünf Bewerber gibt, die ab Januar die Nachfolge von Bürgermeister Rainer Stolz antreten wollen: