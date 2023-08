Stockach vor 1 Stunde

Bewerber Nummer fünf ist ein Einheimischer! Michael Mende will Bürgermeister von Stockach werden

Wer der neueste Kandidat im Rennen um den Chefposten im Stockacher Rathaus ist, was er bisher beruflich macht und was die wichtigsten Themen sind, um die er sich im Falle einer Wahl kümmern will.