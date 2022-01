Die Auslastung der betreffenden Firma verzögert die Umsetzung der beschlossenen Reduzierung der Parkgebühren in der Nebensaison in Bodman-Ludwigshafen. Hauptamtsleiter Stefan Burger teilte am Donnerstag mit, dass er im Nachgang der Ratssitzung mit der Firma telefoniert habe: Nach jetzigem Stand sei eine Neuprogrammierung jedes einzelnen Parkautomaten notwendig.

„Das ist wegen anliegender anderer Aufträge frühestens in vier bis sechs Wochen möglich, also zwischen Mitte und Ende Februar“, so Burger. „Faktisch greift die Reduzierung damit leider erst im Herbst.“ Denn der Gemeinderat hatte in der Sitzung am Dienstag den Zeitraum vom 1. November bis Ende Februar für die Halbierung der Parkgebühren beschlossen.