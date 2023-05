In zwei Gremien kam der geplante Solarpark Weierhof auf 6,4 Hektar relativ unkompliziert ein Stück näher zu seiner Verwirklichung. Der Gemeinderat von Bodman-Ludwigshafen fasste in seiner jüngsten Sitzung den Offenlagebeschluss für den Bebauungsplan des Solarparks, der auf einer landwirtschaftlichen Fläche an der Kreisstraße von Ludwigshafen nach Bonndorf und der dort verlaufenden B31-neu entstehen soll. Stefan Burger, Leiter Bauen und Ordnung, erläuterte, die Fläche biete sich für die Anlage an. Die Solarpaneele würden von Ludwigshafen aus nicht wahrnehmbar sein.

Uwe Specht (Freie Wähler) regte an, auf dem Gemeindegebiet noch weitere Flächen für Solarparks auszuweisen. Bürgermeister Matthias Weckbach ergänzte dazu, bereits ausgewiesene Flächen wie beim Mooshof würden die Gemeinde entlasten, um die vorgeschriebene Quote nach dem Klima-Gesetz von Baden-Württemberg zu erreichen. Laut dieser soll Bodman-Ludwigshafen 56 Hektar Fläche Solarenergie haben. Ausweisungen müssten bis zum Jahr 2025 gemacht werden, „sonst werden wir nicht mehr gefragt“, wie Weckbach sagte.

Die Mehrheit der Räte stimmte der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Weierhof Ludwigshafen“ und der Offenlage zu. Der Rat hatte bereits im vergangenen November über das Vorhaben gesprochen und es befürwortet.

Produziert bald ein Solarpark zwischen Ludwigshafen und Bondorf Strom? | Bild: Löffler, Ramona

Änderung des Flächennutzungsplans notwendig

Weckbach stellte die Pläne und Situation auch im Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Stockach vor, da eine Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) notwendig war. Zum anvisierten Areal, das momentan als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen ist, sagte er, es handle sich teilweise um eine Anbauverbotsfläche und dort verlaufe eine Starkstromleitung. Die Böden seien nicht die schlechtesten, aber dies müsse das Landwirtschaftsamt bewerten.

Der Ausschuss stimmte ohne eine Diskussion der Änderung des FNP zugunsten der Sonderbaufläche „Solarpark-Weierhof“ zu. Nun folgt eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange.

Nach den Offenlagen stehen weitere Verfahrensschritte an, so dass die Verwirklichung des Solarparks noch dauern wird.