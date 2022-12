Betrüger haben am Donnerstag hat laut einer Mitteilung der Polizei am Donnerstag 2000 Euro von einer 61-Jährigen aus Bodman-Ludwigshafen erbeutet. Unbekannte hätten sich per Whatsapp als Tochter der Frau ausgegeben, die eine neue Nummer habe. Die angebliche Tochter habe daraufhin um 2000 Euro gebeten. In gutem Glauben mit ihrer echten Tochter zu schreiben, habe die 61-Jährige das Geld auf eine mitgeschickte Bankverbindung überwiesen. Erst hinterher sei der Betrug aufgeflogen. Ob die Frau das Geld über ihre Bank zurückholen konnte, ist nicht bekannt, so die Polizei.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals eindringlich darauf hin, sich vor jeglichen Zahlungen mit der um Hilfe bittenden Person direkt und über die bekannte Nummer in Verbindung zu setzten, um sich zu vergewissern, dass die Zahlungen ihre Richtigkeit haben. „Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Rufen Sie im Zweifel zunächst eine Person Ihres Vertrauens an. Nur so lässt sich sicher vermeiden, Opfer eines Betrügers zu werden“, so die Polizei.

Tipps und Information zum Schutz vor diversen Betrugsmaschen sind im Internet bereitgestellt und dort unter dem Link www.polizei-beratung.de abrufbar.