Wiederholen sich Szenen des vergangenen Jahres an diesem frühlingshaften Februar-Wochenende? Die Menschen drängen in Bodman an den See, suchen Parkplätze oder wandern die zum Teil gesperrte Kaiserpfalzstraße entlang Richtung Uferpark – mitten in der Corona-Pandemie. Die neue Umleitung über eine Baustellenstraße bringt den Verkehr dabei durch die Untere Schlosshalde und andere Wohngebietsstraßen.

Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Die Umleitung führt die Autos aus dieser Perspektive nach links zur Friedhofstraße und Unteren Schlosshalde in Richtung Seeum und Uferpark. Bild: Löffler, Ramona Der Gemeindevollzugsdienst ist im Einsatz und kontrolliert die Einhaltungen der Halteverbote auf der Umleitungsstrecke, Verstöße wie Gehwegparken oder auch Missachtungen der Corona-Verordnung. Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Zahlreiche Leute laufen die Kaiserpfalzstraße entlang Richtung See. Es sind die, die noch einen Stelleplatz auf dem Weilerkapellen-Parkplatz ergattert haben beziehungsweise direkt auf den Parksuchverkehr verzichten, während sich andere Fahrzeuge über die Umleitungsstrecke schieben. Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona Der Parkplatz war am Samstagmittag entweder fast voll oder ganz voll. Bild: Löffler, Ramona Bild: Löffler, Ramona

Mehr zum Thema Coronavirus in der Region