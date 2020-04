Die Sperrungen der Uferanlagen in Bodman und Ludwigshafen haben am Wochenende ihren Zweck erfüllt. Auf SÜDKURIER-Nachfrage teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit: „Bei den bislang durchgeführten Überprüfungen des Uferbereichs in Bodman-Ludwigshafen, beginnend ab Freitag, konnten keine Verstöße festgestellt werden.“

Eine der Sperrungen am Zollhaus-Parkplatz. Bänke wie die im Hintergrund blieben am Wochenende leer. | Bild: Löffler, Ramona

Dieses Fazit deckt sich mit Beobachtungen der Lokalredaktion. Am Sonntagmittag gegen 13.45 Uhr waren auf den Geh- und Radwegen zahlreiche Menschen zu sehen. Viele strömten in Richtung See – und standen schließlich vor Absperrzäunen.

Die Reaktionen waren unterschiedlich. Eine Familie, die mit ihren kleinen Kindern auf Rad unterwegs war, funktionierte kurzerhand einen einzelnen Parkplatz in der Nähe des Zollhauses mit einer Decke zum Picknick-Platz um. Einige Radfahrerinnen holten eine Faltkarte hervor und suchten sich eine Route die Bergstraße hinauf, anstatt am Ufer in Ludwigshafen weiterzufahren.

Hier war am Uferpark in Ludwigshafen gesperrt. | Bild: Löffler, Ramona

Ein Mitarbeiter der Gemeinde fuhr herum und schaute, ob noch alle Absperrungen ordnungsgemäß standen.