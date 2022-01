Laut Gemeindeverwaltung stehen circa 160 Impftermine für die Erst-, Zweit- oder Drittimpfung zur Verfügung. Booster-Impfungen seien nur für Personen ab 18 Jahren möglich. Die Anmeldung ist nur online ab Samstag, 8. Januar, 10 Uhr, über diesen Link möglich.

An Personen unter 30 Jahre werde Biontech verimpft, an alle über 30 Jahre Moderna. Wer einen Termin bekommen hat, wird gebeten, rechtzeitig, aber nicht zu früh zu kommen und auf jeden Fall auch das gelbe Impfbuch und den Personalausweis mitzubringen, so die Gemeinde.

Für die Dauer der Impfaktion darf in die Seestraße nur mit Impftermin eingefahren werden. Bis zur Küfergasse ist sie am 12. Januar Einbahnstraße. Wer einen Impftermin habe, werde zum Parken eingewiesen.