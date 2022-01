Oben rechts auf dem Luftbild ist der nahezu quadratische Anbau eines neuen Gymnastikraums an die Turnhalle zu sehen. In der Bildmitte befindet sich die aktuelle Baustelle im Winkel zwischen den Schulgebäuden. Dort wächst in den kommenden Wochen und Monaten der Neubau der Mensa in die Höhe. Wo der Kran steht, ist eigentlich Parkplatz, aber für die Dauer der Baustelle wird diese Fläche für die Baustelleneinrichtung benötigt. Der Neubau kommt, weil sich im linken Schulgebäude einiges verändert und die bisherige Mensa zu Krippenräumen umgebaut wird.

Links oben ist noch eine kleine Ecke der Fläche zu sehen, auf denen in diesen Tagen neuer Parkraum fertig werden soll. Ralf Volber, Leiter des Ortsbauamts, sagte in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass der Schul-Parkplatz an der Talstraße kurz vor der Fertigstellung stehe.