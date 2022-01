Nach einem Jahr Entwicklungsarbeit und Bauzeit präsentieren Thomas Firner, Inhaber der Firma Wirkstoff Technik in Bodman, und Marcel Roth, Bau und Landmaschinentechnik in Steißlingen, ihre neueste Sonderanfertigung: ein 28,5 Tonnen schwerer Umschlagbagger, bei dem nur die Basismaschine und die Spurbreite fix waren. Alles andere ist „Made in Bodman“. Ende Januar soll der Bagger nach Australien transportiert werden.

Bodman-Ludwigshafen Blick auf die Gemeindefinanzen 2021 fällt positiv aus, auch wenn noch nicht alle Rechnungen da sind Das könnte Sie auch interessieren

Firner, der Maschinenbau- und Schweißtechnik-Ingenieur ist, hat seine Firma seit fünf Jahren. Seit vier Jahren entwickelt er mit Marcel Roth Sonderbaumaschinen. Kunden der Firma sind sowohl Baumaschinenhersteller als auch Endkunden, zum Beispiel Baggerfahrer.

Marcel Roth verdeutlicht: „Dadurch bekommen wir ein direktes Feedback von der Praxis zur Theorie und umgekehrt. Ein reger Austausch ist uns extrem wichtig.“

Mit dem Schiff nach Melbourne

Das Fahrzeug wird mit einem Spezialtransport bis nach Rotterdam gebracht, von dort per Schiff nach Melbourne in Australien und mit einem LKW zu einem Staudamm. Firner sagt: „Der gehört zu einem Rückhaltebecken. In solchen Becken wird Süßwasser für die Trinkwasserversorgung größerer Städte gesammelt.“ Das Fahrzeug werde für die Wartung und Instandhaltung des Rückhaltebeckens eingesetzt.

Bodman/Italien/Niederlande Happy-End um verlorene Apple Watch: Wie der Fund aus Italien mit viel Detektivarbeit über Bodman zum Besitzer nach Rotterdam gelangte Das könnte Sie auch interessieren

„Die Besonderheit ist, dass das Fahrzeug auf Schienen fährt. Über den Staudamm führt eine anderthalb Kilometer lange Schienenspur, aber bisher gibt es keine Serienmaschine mit Schienenunterwagen.“ Eine weitere Sonderapplikation ist die Seilwinde auf der rechten Auslegerseite. Aufgrund von Temperatur und Meeresnähe musste die Hydraulikanlage mit Hochtemperatur stabilem Hydrauliköl befüllt werden. Die Lackierung der Bauteile erfolgte seewasserfest.

Im März fliegen die beteiligten Mitarbeiter nach Australien, um die Maschine auf die Schienen zu setzen, alles einzustellen und eine technische Einweisung zu machen. Folgeaufträge sind laut Firner wahrscheinlich, da es noch mehr Staudämme in Australien gibt.