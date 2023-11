Hochzeiten, Partys, Konzerte, Ausstellungen, ja auch Poetry Slams oder Ähnliches: Das kulturelle Spektrum im Zollhaus in Ludwigshafen soll sehr breit werden. Zwar war es schon immer ein Veranstaltungsgebäude, aber in den vergangenen Jahren teilweise ein bisschen im Dornröschenschlaf. Das will Jonathan Noll ändern.

Seit ein paar Monaten ist der Ludwigshäfler der neue Pächter und Betreiber des Zollhaus-Cafés. Allerdings trifft Café nur einen Teil dessen, was die Gastronomie ist – eigentlich ist es auch eine Lounge und Bar. „Ich habe selten einen so schönen Raum gesehen und gesagt, hier muss man was machen“, erzählt Noll. Ihm habe auch immer eine coole Café-Bar im Ort gefehlt.

Die Café-Bar im Foyer des Zollhauses zeigt überall ihre Geschichte: Der alte Ladekran steht noch und die großen Bögen, wo Eingangstüren sind, waren früher die Ein- und Ausfahrten für Kutschen. | Bild: Löffler, Ramona

Die Gemeindeverwaltung ist froh, dass Noll das Zollhaus übernommen hat und ein neues Konzept mitbringt. Beide Seiten ziehen an einem Strang: Unter der Woche soll Leben in das historische Gebäude direkt am Hafen und dem Uferpark. Noll hat im Veranstaltungsbereich bereits viel Erfahrung – er organisiert zum Beispiel das Seeklang-Festival.

Das hat Noll mit dem Zollhaus vor

„Wir haben ein paar Sachen für den Winter geplant“, sagt Noll. So seien in schönem Ambiente ein Weihnachtskonzert mit den Monkey Friends am 6. Dezember, eine große Silvesterfeier und ein Dreikönigsbruch im neuen Jahr geplant. In der zweiten Dezemberhälfte soll es auch Lounge-Abende mit Musik geben. Genaue Termine würden noch auf der Internetseite bekanntgegeben.

Noll visiert auch Dinge wie einen Poetry Slam an und hofft, dass er mal einen richtig guten Comedian nach Ludwigshafen holen kann. Im Dachgeschoss, das für ihn eigentlich der schönste Raum im Gebäude sei, gebe es eine gut geeignete Bühne.

Bei der Augenweide waren auch Stände im Dachgeschoss. Hinten ist die Bühne zu sehen. | Bild: Löffler, Ramona

Er könnte sich vorstellen, dass ein bis zwei Mal im Monat verschiedene kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Er wolle auch Künstler aus der Region unterstützen. Noll ist auch offen für externe Veranstalter. Diese könnten immer gerne auf ihn zukommen.

Kulturell und kulinarisch läuft es bisher auch schon gut: Während des zurückliegenden Kunsthandwerkermarkts Augenweide sorgte Nolls Team mittags für die Bewirtung, später Café-Betrieb und abends gab es eine Bar. An Halloween fand dort eine große, gutbesuchte Party statt.

Der alte Ladekran im Zollhaus. | Bild: Löffler, Ramona

Hochzeiten sind 2024 fast schon ausgebucht

Und dann sind da noch private Feiern: Noll hat vom Vorpächter bestehende Buchungen von Hochzeiten übernommen, aber auch schon neue Aufträge angenommen. Hochzeiten würden auf Jahre im Voraus geplant und gebucht, erklärt er. Dementsprechend sei das kommende Jahr eigentlich schon voll. Ihm mache der Kundenkontakt großen Spaß, dabei habe er nie gedacht, dass er einmal Hochzeiten planen würde.

Einer der Köche komme aus einer Sterneküche. Noll freut sich darüber, dass er insgesamt vier gute Köche habe, die je nach Kundenwunsch verschiedene Stile kochen würden.