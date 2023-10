Bodman-Ludwigshafen 25. Oktober 2023, 15:40 Uhr

Kunsthandwerk im Zollhaus: Die Augenweide läuft nun bis zum 5. November

Die Eröffnung der Augenweide in Ludwigshafen bringt direkt eine Premiere mit sich. Die Veranstalter und Gemeindevertreter erzählen, was Besucher erwartet und was sie persönlich besonders freut.