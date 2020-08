Die Aufhebung der Ufersperrungen an Wochenenden in Sipplingen hat Auswirkungen auf Bodman-Ludwigshafen. Bürgermeister Matthias Weckbach informierte am Donnerstagabend darüber, dass die Gemeinde die Allgemeinverfügung mit einem Badeverbot freitags, samstags und sonntags zwischen 10 und 17 Uhr wieder aufhebt.

„Die Sperrung der Uferanlagen in Sipplingen ist durch das Landratsamt des Bodenseekreises aufgehoben worden. Wir gehen daher von einer nachhaltigen Entspannung des Besucherandrangs aus“, schreibt Weckbach in einer Mitteilung.

Es gelte nun wieder die Polizeiverordnung, die auch die Nutzung der Uferparks umfasse. Er erklärt näher: „Hiernach ist insbesondere das Lagern nicht gestattet. Das Legen eines Handtuchs beziehungsweise einer Picknickdecke ist noch kein Lagern, so bald aber Tische, Stühle und der gleichen aufgestellt werden ist der Begriff des Lagerns erfüllt.“ In der Polizeiverordnung sei laut Weckbach auch geregelt, dass Feuer, Grills und ähnliche Gegenstände, die mit Glut oder Feuer betrieben werden, nicht erlaubt sind.

Nach wie vor werden an den Wochenenden Polizisten und der Gemeindevollzugsdienst die Einhaltung der Corona-Verordnung kontrollieren. Das gelte insbesondere für die Abstandregelungen. „Wir sind für die Unterstützung der Polizei sehr dankbar, da wir alleine hierzu personell nicht in der Lage wären“, so Weckbach. „Wir bitten um Verständnis für die kurzfristigen Änderungen, auch wir wurden von den Ereignissen überrascht.“