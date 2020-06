Niemand soll komplett ohne Alternative aus dem Wald ausgesperrt werden – das betont Matthias Weckbach, Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen in einer ergänzenden Stellungnahme in Hinsicht auf die wild angelegten Mountainbike-Trails im Bodmaner Wald und eine Aktion der Förster, die für die betreffenden Waldstücke zuständig sind. Der SÜDKURIER hat berichtet, dass die Förster Absperrungen und Schilder aufgestellt haben. Die Schilder machen auf Wildschutzzonen und das Landeswaldgesetz aufmerksam.

Es soll für alle verträglich sein

Es gehe allerdings „um die verträgliche Gestaltung aller Nutzungen, so dass Natur und die Waldnutzung in Einklang stehen“, so Weckbach. Der Wald sei für die Einheimischen da und habe auch Fremdenverkehrs-Charakter – nicht nur selektiv für Wanderer, sondern für alle Nutzungen.

Gespräche und Anlegen von Strecken

Die Verwaltung wolle sich andere Orte zum Vorbild nehmen, wo Gespräche zwischen der Gemeinde und den Nutzergruppen stattfinden, um attraktive Wege für alle anzubieten und die Nutzung damit zu kanalisieren. „Damit erreichen wir, dass jeder seinen Platz hat, aber wichtige Naturbereiche möglichst unberührt bleiben“, so Weckbach. Er hoffe, „dass sich das gräfliche Haus dem anschließt und so ein attraktives und auf einige Wege beschränktes Wegenetz entsteht“.