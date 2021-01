Lag es am Schnee? Am späten Donnerstagabend gab es Stromausfälle in Bodman und Ludwigshafen. Mindestens 52 Haushalte waren laut einer Störungskarte im Internet betroffen.

Bild: Löffler, Ramona

Im Lauf des Tages gibt es an dieser Stelle weitere Informationen zum Ausmaß und den Hintergründen.