Vor 20 Jahren stieg der See in Bodman-Ludwigshafen extrem über die Ufer. Es war ein sehr starkes Hochwasser: Uferbereiche, Häuser und Straßen wurden überschwemmt.

Bild: Elisabeth Klaiber

Im Mai 1999 stand die Seestraße beim Torhaus in Bodman unter Wasser. Der See war so weit über das Ufer getreten, dass der Name in der Straße zum Programm wurde.

Bild: Elisabeth Klaiber

Das Ufer in Bodman war zu weiten Teilen Ende Mai 1999 überschwemmt.

Bild: Elisabeth Klaiber

Ein Teil der überschwemmten Uferpromenade in Bodman. Dort fuhren Kajakfahrer.

Bild: Cornelia Giebler

So sah es um Pflingsten 1999 vor dem Zollhaus in Ludwigshafen aus. Das Wasser reichte fast bis an die Kante der Ufermauer.

Bild: Elisabeth Klaiber

Die Uferanlage beim Zollhaus in Ludwigshafen war 1999 überschwemmt.

Bild: Andreas End

Die Stege an den Anlegern und am Hafen in Bodman waren um Pfingsten 1999 unter Wasser.

Bild: Andreas End

Am Hafen in Bodman waren Behelfsstege notwendig, damit die Schiffe erreicht werden konnten.

Bild: Andreas End

Dieser Steg in Bodman-Ludwigshafen und das Tor zu ihm stehen vollkommen im Wasser. Das Flatterband grenzt den Rand ab.

Bild: Andreas End

Eine weitere Impression aus Bodman-Ludwigshafen. Wo die Dalben sind, ist auch die Ufermauer – aber unter Wasser.

Bild: Andreas End

Überschwemmte Straße in Bodman.

Bild: Andreas End

Überall nur Wasser statt Wiese. Hier stehen die Bäume in Bodman-Ludwigshafen mitten im Wasser.

Bild: Andreas End

Auch hier: Wasser statt Wiese am Seeufer.

Bild: Andreas End

Der See breitet sich immer weiter aus.

Bild: Andreas End

Ein überschwemmter Weg in Bodman-Ludwigshafen.