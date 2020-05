Allensbach – Wenn nach fünfmonatiger Umbauzeit am Donnerstag, 28. Mai, um 7 Uhr die Türen der beiden Edeka Frischemärkte Baur öffnen, dann werden die Stammkunden staunen. Der Getränke- und Drogerie-Markt sowie der nebenliegende Hauptmarkt mit dem umfangreichen Food-Sortiment sind nicht wiederzuerkennen. Einladend, übersichtlich und mit einem deutlich erweiterten Sortiment gehen die Märkte jetzt wieder an den Start und tragen unverkennbar die typische Edeka Frischemärkte Baur-Handschrift, allerdings im Style der neuesten Generation.

So gibt es am Donnerstag um 7 Uhr ein sogenanntes Soft-Opening, allerdings mit Extra-Sonderangeboten, welche die Neuheiten bei den Allensbacher Edeka Frischemärkten Baur in den Fokus stellen. Das Top-Thema laute nämlich: „Frisch aus der Region und für die Region“. Paradebeispiel ist das etwa 61 Quadratmeter große Brothaus Baur, das dem Hauptgebäude angegliedert ist. „Es ist unsere eigene Bäckerei-Marke, die wir selber betreiben“, so Christina Hagehülsmann. Das Café ist eine separate Einheit mit etwa 20 Sitzplätzen sowie zusätzlichen im Freien. Auch hier werde das Thema Regionalität gespielt, denn das Angebot wird durch regionale Lieferanten, darunter Bäckerei Schneckenburger und der von vielen Allensbachern herbeigesehnten Kutmühle, bereichert. Von der Kutmühle gibt es Kuchen und Torten und auch das Kutmühle-Mehl haben die Frischemärkte im Sortiment. Es gebe zudem täglich wechselnde Gerichte und Snacks an der sogenannten heißen Theke.

Augenfällig sind die neuen Fronten des Hauptmarktes mit etwa 800 Quadratmetern Verkaufsfläche sowie dem Getränke- und Drogeriemarkt mit rund 650 Quadratmetern Verkaufsfläche, die auf die konzeptionelle Veränderung verweisen. Moderne Innenarchitektur und innovative Ladeneinrichtung kennzeichnen die beiden Märkte, denn den Kunden sollen Einkaufserlebnisse geboten werden. „Das Frischeangebot haben wir ebenso wie die Molkereiprodukte und den Tiefkühlbereich deutlich erweitert“, so Hagehülsmann. Neue Frischetheken wurden etabliert. Das Sortiment wurde beträchtlich erweitert und der Fokus dezidiert auf regionale Lieferanten, darunter Reichenau-Gemüse eG, Metzgerei Otto Müller, Hirschbrauerei und Munz mit seinen Schokoladen-Spezialitäten gelegt.

Aufgrund der ausgeklügelten Warenpräsentation wurde das Sortiment von etwa 20.000 auf mehr als 28.000 Artikel erweitert, so Filialleiter Jörg Keil. „Das absolute Augenmerk haben wir auf die Drogerie gelegt, um die Kunden mit ihren Bedürfnissen abzuholen“, so Christina Hagehülsmann. Getränke und Drogerie befinden sich in dem zweiten Gebäude, in welchem darüber hinaus auch ein ansprechendes Non-food-Sortiment untergebracht ist.

Zur Info

Die Edeka Frischemärkte Baur in Allensbach sind ab Donnerstag, 28 Mai, wie folgt geöffnet: Von Montag bis Samstag von 7 bis 21 Uhr.