In Allensbach leben nicht nur gut verdienende Bürger. Es gibt dort auch Menschen in prekären Lebenssituationen. Da können zusätzliche Kosten schnell zum Problem werden. Hier hilft der Diakoniefonds der evangelischen Kirchengemeinde.

Die Initiative Der Diakoniefonds ist eine Untergruppe des Kirchengemeinderats der evangelischen Gemeinde Allensbach. Neben finanzieller Unterstützung bietet er Beratung und Vermittlung zu Hilfsorganisationen, einen Mittagstisch, einen Bringdienst für Patienten bei Abendandachten in der Schmieder-Klinik sowie Geburtstagsbesuche an. Die Mitwirkenden Der Diakoniebeirat, der für den Hilfsfonds zuständig ist, besteht aktuell aus sechs Personen, nämlich aus: Angelika Straub (Vorsitzende), Heidi Drollmann (stellvertretende Vorsitzende), Renate Gundelsweiler, Svenja Wollny, Gerhard Hügel-Bohlig und Reinhard Kimmich. Hinzu kommen einige weitere Helfer. Das Kontakttelefon läuft über Angelika Straub, Telefon (0 75 33) 93 54 85.

Oft reichen schon kleinere Beträge zwischen 20 und 50 Euro, berichtet Reinhard Kimmich vom sechsköpfigen, ehrenamtlichen Diakoniebeirat. Die Vorsitzende Angelika Straub hat den Eindruck, dass die Höhe der nötigen Beträge ansteigt. In diesem Jahr habe der Beirat mit rund 6000 Euro geholfen, erklärt Kimmich.

Konstanz Ein Licht, als würde die Sonne scheinen: So können SÜDKURIER-Leser für ein besonderes Vorhaben des Altenhilfevereins spenden Das könnte Sie auch interessieren

Es seien überwiegend ältere Menschen und etliche, denen der Diakoniefonds immer wieder helfen müsse, berichtet er. Als jüngstes Beispiel nennt er ein Ehepaar, das nach 47 Jahren beruflicher Tätigkeit eine minimale Rente bekomme und von einer Nachzahlung für Strom überrascht worden sei. Der Fonds habe hier mit 200 Euro geholfen.

Der Spendenzweck Der Diakoniefonds unterstützt mit Spendengeldern jährlich rund 25 Menschen aus Allensbach in Notfällen. Oft mit kleinen Geldbeträgen von 20 bis 50 Euro, in Einzelfällen aber auch mit mehr. Vor Weihnachten bekommen Bedürftige zudem Zuwendungen, etwa 2000 Euro. Die Kontoverbindung Die Spendennummer

DE15 6905 1410 0007 1029 99

Stichwort: SÜDKURIER

Es kämen auch neue Menschen in Not hinzu. So habe Heidi Drollmann vom Beirat von einer jungen Frau erfahren, die ihre Zahnarztrechnung nicht bezahlen konnte und deshalb anfing, Haushaltsgegenstände bei Ebay zu verkaufen. „Das ist schon tragisch, wenn man das mitbekommt.“ Der Fonds habe die Frau mit 400 Euro unterstützt.

Konstanz Pro Familia öffnet ein Fenster zum Leben ohne Gewalt: So können SÜDKURIER-Leser das Projekt „Stop it“ unterstützen Das könnte Sie auch interessieren

„Es gibt sicher noch viele mehr“, schätzt er, doch viele hätten Scheu. Armut bleibe deshalb oft versteckt. Kimmich meint, zur Not trage bei, dass in unserer Gesellschaft ein materialistisches Menschenbild vorherrsche. Doch der Mensch sei auch ein geistiges Wesen. Und da gehe es um Mitgefühl und Empathie.