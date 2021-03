Allensbach/Reichenau vor 1 Stunde

Landtagswahl 2021: Die Gemeinden am Gnadensee werden grüner

Die Grünen überholen in Reichenau erstmals die CDU – und auch in Allensbach legt die Partei bei der Landtagswahl zu. Damit setzt sich ein Trend fort, der sich bereits bei der Wahl in Baden-Württemberg vor fünf Jahren bemerkbar gemacht hat.