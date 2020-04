Für ihr umfangreiches und hochklassiges Kulturprogramm ist die Gemeinde Allensbach weit über die Region hinaus bekannt. Doch angesichts der Corona-Krise kann in diesem Jahr vieles nicht stattfinden. Zum einen gilt nach wie vor die Landesverordnung, dass es bis 15. Juni keine Veranstaltungen geben darf. Daher hat Kulturbüroleiterin Sabine Schürnbrand zusammen mit den Künstleragenturen nach Ausweichterminen gesucht für alle Termine, die bis dahin geplant waren. „Das ist ein organisatorischer Kraftakt, vor allem, wenn Tourneen durch mehrere Bundesländer oder Länder führen“, so Schürnbrand.

Immerhin ist es in drei Fällen bisher gelungen, wie sie nun mitteilen kann. Das am 20. April vorgesehene und abgesagte Jazz-am-See-Konzert von Andreas Schaerer und der Band „Hildegard lernt fliegen“ findet am 8. März 2021 statt. Der am 28. April geplante Auftritt des Kabarettisten Lars Reichow ist auf den 27. Februar 2021 verlegt. Und das Konzert im Rahmen des Bodenseefestivals mit der Sängerin Misia ist vom 8. Mai auf den 7. Mai 2021 verlegt. Wegen der Vocal Night, die am 11. März hätte stattfinden sollen, sei sie noch in Gesprächen, so Schürnbrand, doch sie ist sicher: „Es wird einen Termin geben im Jahr 2021.“

Unsicherheit über die Zeit nach dem 15. Juni

Definitiv abgesagt sei aber zum einen die Pfingstmatinée mit der Musikhochschule Freiburg in der Gnadenkirche, so die Kulturbüroleiterin. Und ebenfalls bereits abgesagt seien drei Konzerte, die im Juli und August in der Umsonst & draußen-Reihe im Seegarten geplant waren – unter anderem von Be Ignacio am 8. Juli, weil bei diesen Künstlern die ganze Tour in diesem Jahr abgesagt worden sei. Ansonsten habe sie das Seegarten-Programm ab Ende Juni bis in den September zu etwa 80 Prozent geplant, berichtet Schürnbrand.

Doch sie fügt an: „Wir wissen nicht, was wir tun können.“ Zum einen ist offen, ob das generelle Veranstaltungsverbot über den 15. Juni hinaus verlängert wird. Zum anderen hat die Bundesregierung zusammen mit den Länderchefs alle Großveranstaltungen bis 31. August verboten. Doch hier fehlt nach wie vor die Definition, ab wie vielen Besuchern etwas als Großveranstaltung gilt. „Was ab September ist, können wir noch nicht sagen“, so Schürnbrand. Bis Jahresende sind noch ein paar Jazzkonzerte und Kabarettabende fix geplant, für die möglicherweise ebenfalls Ausweichtermine gesucht werden müssen.

Künstlergrüße auf der Homepage

Aber Schürnbrand verweist darauf, dass es auf der Gemeindehomepage www.allensbach.de immerhin Kultur für Zuhause und immer mehr Videobotschaften gebe – unter anderem von Be Ignacio, Nils Landgren, Andreas Schaerer, Lars Reichow, Gaby Hauptmann, Dagmar Egger, von Schwestern des Klosters Hegne und vom Koch Klaus Neidhart. „Es lohnt sich, immer wieder mal auf die Homepage zu schauen“, versichert Sabine Schürnbrand.