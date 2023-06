Am Samstagabend gegen 17.15 Uhr kam es laut Polizei Konstanz auf der B33 im Bereich der Anschlussstelle Allensbach-Mitte in Fahrtrichtung Konstanz zu einem Fahrzeugbrand.

Laut Angaben er Polizei Konstanz nahm der Autofahrer während der Fahrt einen lauten Knall im Motorraum wahr. Nachdem er angehalten hatte, bemerkte der 34-Jährige, dass eine größere Menge Kraftstoff austrat, welche sich im heißen Motorraum sofort entzündete.

Die Freiwillige Feuerwehr Allensbach übernahm die Löscharbeiten. | Bild: Feuerwehr Allensbach

Kurze Zeit später stand der PKW in Vollbrand und wurde von der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Allensbach gelöscht. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Im Zuge der Lösch- und Aufräumarbeiten musste die B33 in Fahrtrichtung Konstanz mehrfach kurzzeitig voll gesperrt werden, was einen Rückstau von 3 Kilometern verursachte. Nachdem der schadhafte Fahrbahnbelag durch die Straßenmeisterei gereinigt und wiederhergestellt wurde, konnte eine bis dorthin eingerichtete Sperrung des rechten Fahrstreifens in den frühen Morgenstunden des Sonntages aufgehoben werden. (OTS/)