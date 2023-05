Den Start in den Tag hatte sich das Ehepaar bestimmt nicht so turbulent vorgestellt: Eine Frau fuhr am Dienstagmorgen, 30. Mai, mit ihrem Mann im Auto auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Reichenau-Waldsiedlung und Reichenau-Lindenbühl.

Auf Höhe der Abfahrt zur Stiegelengasse bemerkte sie plötzlich einen technischen Defekt am Fahrzeug. Außerdem stellte sie eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum fest. Das schreibt die Reichenauer Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

17 Feuerwehrleute rasen zum Brandeinsatz

Die Autofahrerin hielt sofort am rechten Fahrbahnrand an und verließ unverzüglich mit ihrem Ehemann das Fahrzeug. Beide Insassen blieben glücklicherweise unverletzt, wie die Polizei auf SÜDKURIER-Nachfrage bestätigt.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde um 8.05 Uhr zum Brandeinsatz alarmiert. Unter der Leitung von Kommandant Sebastian Böhler rückten 17 Einsatzkräfte mit zwei Löschfahrzeugen aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Fahrzeugbesatzung in sicherem Abstand zum Fahrzeug.

Um besser an den Brandherd heranzukommen, wurde die Motorhaube aufgehebelt. | Bild: Freiwillige Feuerwehr Reichenau

Beim PKW war eine sehr starke Rauchentwicklung mit Flammen aus dem Motorraum zu sehen. Es wurden umgehend Löschmaßnahmen von einem Trupp unter Atemschutz eingeleitet. Um besser an den Brandherd heranzukommen, wurde die Motorhaube aufgehebelt und weiter mit Wasser gelöscht. Der Motorraum wurde im Anschluss noch mit der Wärmebildkamera untersucht.

Der Motorraum wurde mit viel Wasser gelöscht und im Anschluß noch mit der Wärmebildkamera untersucht. | Bild: Freiwillige Feuerwehr Reichenau

Auto wird komplett durch das Feuer zerstört

Nachdem keine Gefahr mehr bestand, konnte die Bergung des Fahrzeugs durch ein Abschleppunternehmen erfolgen. Im Anschluss streute die Feuerwehr noch geringe Mengen Betriebsmittel auf der Straße ab und sicherte die Fahrbahn mit Warnschildern. Einsatzende war um 9.37 Uhr.

Während des Feuerwehreinsatzes musste die Gemeindeverbindungsstraße für etwa eine Stunde in beiden Richtungen gesperrt werden, was auch Beeinträchtigungen des Linienverkehrs zur Folge hatte. Laut Polizeiangaben entstand an dem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden. Die genaue Brandursache stand zunächst nicht fest.