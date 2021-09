Eine Hungersnot wegen schlechten Wetters ist in unserer technisierten Welt kaum vorstellbar. Anlässlich des traditionellen Erntedankgottesdienstes verwies Helmut Müller, Seniorchef des gleichnamigen Hofes, dennoch auf die schwierigen Bedingungen in diesem Sommer.

„Es war ein widriges Jahr mit sehr viel Regen. Wir haben dadurch sehr viele Probleme. Vor hundert Jahren hätten wir eine Hungersnot bekommen“, sagte er und erläuterte: „Dank der Technik können wir viel leisten.“ Er betonte: „Wir haben bis in die Nacht gearbeitet, wenn Regen angekündigt war.“ Für die Beschwerdebriefe, die danach bei ihm eintrudelten, habe er kein Verständnis.

Feier auf dem Hof

Mit einem Gottesdienst auf der Kuhweide wurde es auch dieses Mal nichts. Wegen des unerwarteten Regens am Vormittag sei die Wiese zu nass gewesen, sodass sich die Familie Müller sowie die evangelischen Pfarrer, Frank-Uwe Kündiger aus Allensbach und Karsten Beekmann aus Wollmatingen, dazu entschieden haben, in bewährter Weise auf dem Hof zu feiern.

Allensbach Allensbach will jetzt mehr Klimaschutz: Gemeinderat setzt CO2-Neutralität bis 2040 als Ziel Das könnte Sie auch interessieren

Heinz Kääb, aus Konstanz hergeradelt, war zum dritten Mal dabei. Zu verdanken habe er dieses Erlebnis seiner Lebensgefährtin, die ihn darauf aufmerksam gemacht habe. „Das hat seinen Reiz. Das christliche Miteinander, das hier praktiziert wird, finde ich sehr schön. Eine tolle Veranstaltung“, sagte er begeistert und ergänzte: „Das hier ist ein so richtig ursprünglicher Erntedank. Ich kenne das aus meiner Kindheit. Der Müllerhof ist dafür sehr gut geeignet. Es ist sehr authentisch.“

Klopapierkrise

Karsten Beekmann blickte in seiner Predigt auf die Corona-Pandemie zurück, nicht ohne den nötigen Humor. Materiell seien die Menschen gut versorgt gewesen, „wenn man mal von der Klopapierkrise absieht und dass das Mehl zeitweise knapp war“. „Wir haben eineinhalb Jahre ausgeharrt. Vielen hat das weh getan. Sie sind innerlich ausgehungert“, beschrieb er die Schattenseite. „Es ist wichtig sich in die Augen sehen zu können, zu berühren, in den Arm nehmen und die Hand geben zu können. Das fehlt uns bis heute.“