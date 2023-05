Am Pfingstmontag, 29. Mai, kommt es erst zum Zusammenstoß, dann zur Unfallflucht: Am frühen Morgen ist es auf der Bundesstraße 33 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro entstanden ist. Das schreibt die Konstanzer Polizei in einer Pressemitteilung.

Demnach war ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer auf der B33 aus Richtung Singen herkommend nach Konstanz unterwegs. Am Ausbauende überholte der junge Mann gegen 4.45 Uhr den vor ihm fahrenden Mercedes Sprinter eines 20-Jährigen.

Doch der Unfallverursacher kommt nicht weit

Beim Überholvorgang geriet der 23-jährige Autofahrer ins Schleudern und kollidierte mit dem Sprinter. Ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Beamte konnten ihn kurze Zeit später kontrollieren.

„Seinen Führerschein musste der Autofahrer abgeben. Er wird sich nun wegen des Verursachens eines Unfalls und einer Unfallflucht verantworten müssen“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.