Drei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von rund 85.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Freitagnachmittag, 2. Juni, auf der Bundesstraße 33 auf Höhe Allensbach ereignet hat. Laut Polizei war ein 36-jähriger BMW-Fahrer auf der B33 in Richtung Konstanz unterwegs, als er im Bereich Allensbach wegen des dichten Verkehrs bremsen musste. Ein hinter ihm fahrender 73-Jähriger krachte daraufhin mit seinem Jaguar in den BMW.

Sowohl die beiden Fahrer als auch die 66-jährige Beifahrerin im Jaguar erlitten durch den Aufprall Verletzungen. Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war jedoch ausreichend. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden; der Schaden an dem Jaguar beläuft sich nach Angaben der Polizei allein auf 80.000 Euro.