Januar: Neues Führungsduo im Rathaus

Thomas Kölschbach, bisher Stadtplanungsamtsleiter in Überlingen, ist vom Gemeinderat zum neuen Bürgermeister gewählt worden. Mit deutlicher Stimmenmehrheit löst er seinen bisherigen Chef Matthias Längin ab, der sich ebenfalls beworben hatte. Noch schlechter als Längin schloss Stefan Auer, Amtsleiter aus Pforzheim, ab.

Für Thomas Kölschbach führt die Treppe nach oben: Der bisherige Leiter des Stadtplanungsamtes zieht ins Büro des Baubürgermeisters ein. | Bild: Stefan Roth

Februar: Hoher Besuch am Mantelhafen

Wer im Februar am Überlinger Mantelhafen vorbeispaziert ist, konnte mit etwas Glück einen Eisvogel beim Fischfang beobachten. Während viele seiner Artgenossen über den Winter in wärmere Gebiete fliegen, entschied dieser Vogel sich dazu, am Bodensee zu bleiben.

Der Eisvogel vom Mantelhafen ist mit seinem blau-grünen Gefieder und rostroten Bauch ein Hingucker – Übi und Waldrapp schmollen. | Bild: Stefan Roth

März: Saharastaub färbt den Himmel gelb

Saharastaub sorgt an Bodensee für einen gelblich-trüben Himmel. Das Wetterphänomen bleibt der Region sogar gleich mehrere Tage erhalten. Es ist ein „besonders langes Erlebnis“, wie ein Wetterexperte bestätigt.

Saharastaub eröffnet dem Pfahlbaumuseum neue Einnahmequellen – durch eine Tierschau mit Dromedaren. | Bild: Stefan Roth

April: Neue Campussporthalle begeistert nicht alle

Das neue Sportzentrum wurde im November 2020 pandemiebedingt ohne große Feier eröffnet. Nach einem Jahr aktiver Nutzung zeigt das preisgekrönte Gebäude kleine Schwächen – insbesondere für Ballsportler.

Das Überlinger Sportzentrum, preisgekrönt, wunderbar anzusehen, hat seine Tücken. Oder sehen Sie den weißen Ball auf weißem Grund? | Bild: Stefan Roth

Mai: Scherben, Kot und Müll am Seeufer

Am Naturstrand zwischen Hagnau und Stetten stolpert Anwohnerin Monika Baur immer wieder über Müll, auch Fäkalien sind keine Seltenheit. Bei einem Treffen vor Ort machen sich die Bürgermeister von Stetten und Hagnau ein Bild der Lage und sprechen über Pläne, die Natur zu schützen und Vermüllung zu verhindern.

Viele, die beim Baden müssen, lassen Kinderstube sehr vermissen: Oder ist es Dankbarkeit – und denken die Gäste an den Naturstränden des Bodensees, sie müssten wegen des freien Eintritts mit Dung bezahlen? Sicher ist nur: Die Spezies der Wildkacker wurde noch nie mit schlechtem Gewissen beobachtet – das ist reine künstlerische Freiheit unseres Karikaturisten. | Bild: Stefan Roth

Juni: Urlaub zwischen Lust und Frust

Urlaub am nördlichen Bodensee: Das ist ein Traum, den viele träumen. Oft zu viele. Besonders für die ganz großen Wohnmobile kann es in der Ferienzeit eng werden.

Wohnmobilisten begründen ihr Hobby oft mit Freiheit und Unabhängigkeit – am Bodensee aber geht ohne Planung nichts. | Bild: Stefan Roth

Juli: Neue Kita am Schättlisberg

Gute Nachrichten für Familien: Der Schättlisberg bekommt einen neuen Kindergarten. Der Gemeinderat stimmt für eine dauerhafte Lösung, der Zeitrahmen ist allerdings ambitioniert.

Mit Schaufel, Eimer und Bobby-Car: Die Baustelle einer Kindertagesstätte eignet sich auch prima als Spielplatz – findet unser Karikaturist Stefan Roth. | Bild: Stefan Roth

August: Betrunkener Segler auf dem Bodensee unterwegs

Ein Segler rammt in Meersburg die Hafenmauer, in Konstanz stoppt ihn die Wasserschutzpolizei. Fast 2 Promille sind in seinem Blut. Vor Gericht ist umstritten, ob so jemand auch den Autoführerschein verlieren soll.

Prost mit Promille an der Pinne: Das sind nicht nur die zwei Laugele überrascht, was sich da auf so manchem Schiff abspielt. | Bild: Stefan Roth

September: Bodenseewasser auch in Bayern beliebt

Der Bodensee soll‘s richten: Bayern überlegt, die Wasserknappheit in Franken und Nordbayern mit Seewasser auszugleichen. Auch seine Wärme soll genutzt werden. Nur die Gasgewinnung durch Fracking erfährt breite Ablehnung.

15 Euro für eine Maß Bier auf dem Oktoberfest? Da steigt der eine oder andere Bayer lieber auf Bodenseewasser um – kostbarer, aber günstiger. | Bild: Stefan Roth

Oktober: Willkommen auf dem Fahrradfriedhof

Viele verwahrloste Fahrräder rosten am ZOB Überlingen vor sich hin. Doch wer ist für den Stellplatz zuständig? Sowohl die Stadt als auch die Bahn weisen die Verantwortung von sich.

Drahtesel ohne Sattel und ohne Lenker statt verkehrstüchtiger Fahrräder. Warum räumt am ZOB Überlingen denn niemand auf? | Bild: Stefan Roth

November: Kein Notfallplan für Stromausfall

Die Stadt Überlingen hat für einen längeren Stromausfall noch keinen konkreten Notfallplan. Die Verwaltung gibt sich zugeknöpft – und der OB sorgt zu dem Thema mit kuriosen Facebook-Beiträgen für Aufsehen.

Ist Überlingen auf einen Blackout vorbereitet? Die Verwaltung zeigt sich bei der Frage zugeknöpft. Laut OB Zeitler bestehe kein Grund zur Sorge. | Bild: Stefan Roth

Dezember: Streitereien im Gemeinderat

Kristin Müller-Hausser und Dirk Diestel (BÜB+) sind als Gemeinderäte zurückgetreten. Geschlagen geben sie sich aber nicht – auch nicht nach dem Brief eines Ratsmitglieds, der einen Keil zwischen die beiden treiben sollte.