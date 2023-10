Die Markdorfer Einzelhändler haben das Festival mit eigenen Aktionen fürs junge Publikum ergänzt. Zum Höhepunkt des Markdorfer Kindertheaterfestivals aber sollte der Samstag werden, an dem die „Kindermeile“, also ein Kinderzirkus, Zauberer, Straßenmusiker und viele weitere Künstler und Angebote, in die Innenstadt lockten.

Wenn Aufräumen Spaß macht

„Auch bei Regen findet vieles statt“, hatte es in der Programmankündigung geheißen. Auf Schirme und Regencapes konnten die Zuschauer am Volksbank-Parkplatz jedoch verzichten. Vorerst sollte es trocken bleiben. Trotzdem mussten die jungen Artisten vom Kinderzirkus „Meerolino“ vom TUS Meersburg ihre ausrollbare Kunststoffmanege erst einmal trockenreiben, bevor sie auftreten konnten.

Auf der Kindermeile bereitet sogar das Aufräumen Vergnügen. | Bild: Jörg Büsche

„Wir sieht es denn hier aus?!“ empörte sich dann ein Clown. Denn auf dem Boden lag allerlei Abfall, den seine Clownskollegen alsbald aufsammeln sollten. Was sie dann auch mit großem Eifer noch größerer Ungeschicklichkeit taten. Zur Belustigung des Publikums. Endlich gab es beim Thema Aufräumen auch einmal was zum Lachen – für Kinder und auch für die Erwachsenen.

Hauptamt und Stadtmarketing haben eng zusammengearbeitet, erklären Barbara Bücken (Stadtmarketing-Leiterin) und Regina Holzhofer (Hauptamtsleiterin). | Bild: Jörg Büsche

Über die Kinder die Eltern erreichen

Barbara Bücken, Leiterin des Stadtmarketings, freute besonders, „dass so viele junge Familien unterwegs sind“. Wenn sie sonst aus dem Fenster ihre Büros in der Hauptstraße schaue, seien die Passanten ganz überwiegend älter als die jungen Väter und Mütter, die nun auf die Kindermeile zu sehen seien, Kinderwagen schiebend, Kinder an der Hand haltend oder auf dem Rücken tragend.

„Uns muss es jetzt irgendwie gelingen, da Nachhaltigkeit hineinzubekommen“, erklärte Bücken. Damit die während des Kindertheaterfestivals mit Mitteln aus dem ZIZ-Programm des Bundes geförderte und durch die Eigenanstrengungen des innerstädtischen Einzelhandels erzeugt Lebendigkeit nicht wieder verpufft.

Anschub durchs ZIZ-Programm Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ) heißt das Programm der Bundesregierung, mit dem dem Strukturwandel der Innenstädte begegnet werden soll. Nach der Corona-Krise und dem dadurch verstärkten Trend zum Online-Handel sollen den städtischen Zentren zu mehr Attraktivität verholfen werden. Innenstädte als Erlebnisraum, aber auch als Arbeits- und Sozialraum zu stärken, gehört zu den Zielen des Bundesprogramms. Die Fördergelder sollen in Projekte fließen, die die Menschen in die Zentren locken. Dazu zählen Grünanlagen ebenso wie eine interessante Architektur oder Kultur-Events, die nach Auslauf der Förderungen dann allerdings von den Kommunen nach Möglichkeit mit eigenen Mitteln fortgeführt werden sollen.

Bitte nicht nachmachen! Magier Mario Richter zaubert sich Schnüre aus dem Mund. | Bild: Jörg Büsche

Rettungsschirm für Kleinfinanzen

Puff macht‘s, wenn Zauberer Mario Richter seine Dynamitstangen zündet. Dann kommt es zu keiner ohrenbetäubenden Explosion, sondern zu einem nur sehr mäßigen und überhaupt nicht erschreckenden Geräusch-Ereignis. Dafür schleudert es Konfetti in die Luft und einen 10-Euro-Schein, der am Fallschirm herabtrudelt. Ihn hat eine Dame aus dem Publikum dem Magier ausgeliehen. Genau u ihn, wie die von drei eigens zur Kontrolle der Geldscheinnummer aus dem Publikum vor der Sparkasse herangezogenen Herren beweist. Nun wirkt die Zuschauerin recht erleichtert. Und auch hier griff das Prinzip, Kinder und Erwachsene gleichermaßen zum Staunen beziehungsweise zum Lachen bringen.

Emely und Julia Prawatschke sind überaus zufrieden mit ihren Geschäften auf dem Kinderflohmarkt. | Bild: Jörg Büsche

Gut besuchte Aufführungen

Auch in der Stadthalle kam dieses Prinzip zu tragen, wo Kulturagentur-Leiter Claudius Beck das fünftägige Programm fürs Kindertheater-Festival gestaltet und organisiert hat.

Sehr zufrieden mit den Besucherzahlen: Claudius Beck. | Bild: Jörg Büsche

„Es ist super gelaufen“, berichtet er, während die letzte Aufführung des Festivals noch läuft. Im Saal geben Dorothee Carls und Annika Pilstl „ die exen“, zwei überaus merkwürdige Marionetten-Hühner. „Insgesamt hatten wir 1700 Zuschauer“, berichtet Beck. Rund 190 Zuschauer je Aufführung – das sei ein bemerkenswert hoher Durchschnitt.

Badespaß auf der Kindermeile. | Bild: Jörg Büsche

Viele Eltern seien Nachmittags gekommen, nachdem ihnen von ihren Kindern berichtet worden sei, wie gut denen die Stücke am Vormittag bei den Schulaufführungen gefallen haben. Überhaupt würde sich solche Begeisterung herumsprechen in der Stadt. Beck bedauert, dass er in der Kürze der Zeit bis zum Festival-Beginn keine Ensembles für Kinder jenseits des Grundschulalters sowie Jugendliche engagieren konnte. Das wäre sein Ziel fürs nächste Markdorfer Kinder-Theater-Festival – sofern es dafür die notwendige finanzielle Unterstützung gibt.