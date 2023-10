Helga Jud und Manfred Unterluggauer bilden als Clownduo „Herbert und Mimi“ den Auftakt zum ersten Kindertheater-Festival in Markdorf. Am Dienstag, 17. Oktober präsentiert das aus Tirol stammende Duo zwei liebevoll entwickelte Figuren, die spritzig und frech ihre Geschichten erzählen. Drei Vorführungen wird es an dem Tag in der Stadthalle geben – um 9 Uhr, 11 Uhr und 15 Uhr. Die beiden Vormittagsvorstellungen sind ausverkauft, für die Vorstellung um 15 Uhr gibt es noch Karten. Die Aufführung dauert rund 50 Minuten und ist für Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren geeignet.

Markdorf Ab 17. Oktober schlagen in Markdorf die Kinderherzen höher Das könnte Sie auch interessieren

Weitere Aufführungen in der Stadthalle

Mittwoch, 18. Oktober: Beim Theater con Cuore werden Figuren und Puppen zu eigenständigen Schauspielern. Virginia und Stefan Maatz schenken der realistischen Figurenführung und der perfekten Stimmmodulation höchste Aufmerksamkeit und schaffen die Illusion der selbstständig agierenden Figur. Das Stück „Tigerwild“ wird um 10 und 15 Uhr für Kinder im Alter zwischen vier und elf Jahren gezeigt. Für die rund 50-minütige Vormittagsvorstellung sind noch wenige Plätze frei, für die Nachmittagsshow gibt es noch genügend Tickets.

Sehnsucht nach einem Freiraum zur eigenen Entfaltung der Persönlichkeit: Am Mittwoch, 18. Oktober zeigt das Theater con Cuore Schauspiel und Figurentheater unter dem Titel „Tigerwild“. | Bild: Theater con Cuore

Donnerstag, 19. Oktober: Die Darstellerinnen Christiane Ahlhelm und Lydia Starkulla sind mit dem Theater Kunstdünger mit dem Stück „Schleichweg“ um 10 Uhr und 15 Uhr zu Gast. Für beide Vorführungen gibt es noch Karten. Das Theater aus Valley bei München feiert sein 20-jähriges Bestehen. Unterschiedliche künstlerische Erfahrungen werden gemeinsam eingebracht. Mit wenig Sprache wird in dieser rund 40-minütigen Inszenierung die Geschichte zweier Figuren erzählt, die sich normalerweise nicht begegnen. Die Altersempfehlung liegt bei vier bis neun Jahren.

Freitag, 20. Oktober: Gabi Altenbach und Ines Honsel erzählen und spielen als Frau Süß und Frau Salzig, musizieren mit allerlei Küchengeräten und am Ende wird tatsächlich auch noch etwas gekocht. Frau Süß und Frau Salzig sind so unterschiedlich wie Salz und Zucker. Sie leben zusammen und kommen trotz aller Gegensätzlichkeiten gut miteinander aus. Die Vorstellung um 10 Uhr ist ausverkauft, es gibt noch Ticktes für die Story-Performance um 15 Uhr. Die Altersempfehlung liegt bei fünf bis zehn Jahren. Die Vorstellung dauert rund 50 Minuten und ist ein sinnliches Erlebnis für die ganze Familie mit viel Fabuliergeschmack, Kochmusik und Bewegungssalat. Informationen im Internet: www.altenbach-honsel.com

Samstag, 21. Oktober: Das Ensemble „die exen“ besteht aus freischaffenden Puppenspielerinnen. Alle Beteiligten sind Absolventinnen der Schauspielschule Ernst Busch, Berlin, Abteilung Puppenspielkunst. Bei dem 60-minütigem Stück „Hühner“ spielen Dorothee Carls und Annika Pilstl. Sie zeigen clowneskes Puppentheater rund um die Schwierigkeiten des Miteinanders und wie man trotzdem gemeinsam den Berg erklimmt. Denn die Mithühner sind nicht so, wie sie sein sollen, sie sind, wie sie sind. Und das ist gut so! Altersempfehlung: Fünf bis elf Jahre. Es gibt noch Tickets.

Frau Süß und Frau Salzig sind so unterschiedlich wie Zucker und Salz: Das Duo Altenbach und Honsel bringt am Freitag, 20. Oktober eine Storyperformance auf die Bühne. | Bild: Hans Bentele

Besucher sollen sich an die Altersempfehlungen halten

Die Veranstalter des Kindertheater-Festivals – die Stadt Markdorf und die Kulturagentur Claudius Beck – empfehlen, sich an die Altersempfehlungen zu halten. Was einem Vierjährigen amüsiert, kann einem Dreijährigen Angst machen, so die Veranstalter. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Ältere Geschwister, Eltern, Großeltern und Interessierte sind willkommen. Kleine Kinder? Eltern möchten oft gerne das kleine Geschwisterchen unterhalb der Altersempfehlung in die Vorstellung mitnehmen. Dies ist laut Veranstalter nicht erwünscht. Die Aufführungen sind alle ohne eine Pause.

Hier gibt es die Tickets Eintrittskarten kosten im Vorverkauf einheitlich 6 Euro, an der Tageskasse 7 Euro. Die Tageskasse ist 30 Minuten vor Beginn geöffnet. Die Plätze beim Festival sind begrenzt. Tickets gibt es solange es Platz gibt. Die Preise gelten für alle Personen, egal welches Alter. Es gibt zwei Vorverkaufsstellen in Markdorf: Markdorf Marketing, Hauptstraße 14, Telefon 07544 500266. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr und das Geschäft „des & sell“, Marktstraße 10a, Tel. 07544 5068899, geöffnet Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr und Samstag, 10 bis 14 Uhr.

Das ist auf der Kindermeile in der Innenstadt geboten

Als Rahmenprogramm zu den Theateraufführungen hat Markdorf Marketing in der Innenstadt eine dreitägige Kindermeile von Donnerstag, 19. Oktober bis Samstag, 21. Oktober, organisiert. Das komplette Programm finden Sie hier, der SÜDKURIER gibt eine Übersicht über das vielfältige Angebot:

Donnerstag, 19. Oktober: Das Programm startet mit einer Seifenblasen-Show mit Klausi Klücklich um 9 Uhr in der Marktstraße. Weitere Aufführungen sind um 10.30 Uhr, 11 Uhr und 12.30 Uhr. Die Band „Pause“ spielt von 16 bis 18 Uhr im Schlosshof. Für Musik sorgen den ganzen Tag über Ensembles der Musikschule an verschiedenen Plätzen. Von 16 Uhr bis 18 Uhr gibt es vor dem Proma Shows und Workshop mit Jongleur Moritz Rosner. Im Doschhaus zeigt Adalbert Emser von 9 bis 13 Uhr eine Ausstellung „Glühbirnenschiffe“. Weitere Programmpunkte sind Tücher-Akrobatik, Kindertanz und Kürbis schnitzen.

Adalbert Emser wird während des Kindertheater-Festivals eine Ausstellung „Glühbirnenschiffe“ im Doschhaus machen. | Bild: Markdorf Marketing

Freitag, 20. Oktober: Vor der Sparkasse steht eine Hüpfburg, es gibt von 13 bis 18 Uhr einen Bewegungsparcous im Schlosshof. Die Fußball-Roboter-AG präsentiert sich ab 14 Uhr beim Sporthaus Raither, das Mehrgenerationenhaus bietet ab 16 Uhr in der Kirchgasse Bewegungsspiele, Pedalos und Rollenrutsche. Es gibt Bastelaktionen, herbstliches Kochen und einen Trommelworkshop.

Samstag, 21. Oktober: Der Kinder- und Jugendzirkus „Meerolino“ zeigt sich um 10 und 11 Uhr vor der Volksbank unter dem Motto „Sonne, Wasser, Zauberstrand“. Eine High Energy Magic Show mit Mario Richter gibt es um 10.30 Uhr und 12 Uhr vor der Sparkasse. Auch Moritz Rosner ist wieder mit am Start. Am Schlossplatz gibt es von 10 bis 13 Uhr Bastel- und Mitmachaktionen, Kinderschminken und Perlenketten machen. Und im alten Postgebäude in der Hauptstraße findet von 10 bis 14 Uhr ein Flohmarkt für Kinder statt. Aufbau ab 9.30 Uhr.

Jongleur Moritz Rosner bereichert die Kindermeile an allen drei Tagen. | Bild: Markdorf Marketing

Einzelhändler und Gastronomen bieten ebenfalls Angebote für Kinder

Auch die Einzelhändler und Gastronomen haben sich verschiedene Angebote für die kleinen Besucher überlegt, die es teilweise schon ab Dienstag gibt, dazu zählen eine Malecke mit Überraschungen, Malwettbewerb, Zauberei und Clownerei, Vorlesen, Kinderfotos mit Graffiti-Hintergrund, Fotobox, kleine Brezeln und lustige Amerikaner, Kindermenüs und Kinder-Regenbogen-Cocktails.