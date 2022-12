Querbeat, eine 13-köpfige Brasspop-Band aus Bonn, wird am Donnerstag, 18. Mai beim Markdorf Open Air 2023 auf dem Marktplatz auftreten. Damit ist das Programm für die viertägige Veranstaltung im kommenden Jahr komplett. Am Mittwoch, 17. Mai tritt die österreichische Schlagersängerin Melissa Naschenweng auf, am Freitag, 19. Mai der Liedermacher Hubert von Goisern und am Samstag, 20. Mai wird der deutsche Singer-Songwriter Johannes Oerding für Stimmung sorgen.

Querbeat kommt aus dem Kölner Karneval

Zunächst bekannt aus dem Kölner Karneval, tritt Querbeat seit 2017 auch überregional und im europäischen Ausland auf. Die Band wurde 2001 von Erhard Rau, Trompeter bei Köbes Underground, der Band der Kölner Stunksitzung, als Schulband des Kardinal-Frings-Gymnasiums (KFG) in Bonn-Beuel gegründet.

Sieben der 13 heutigen Mitglieder sind ehemalige Schüler des KFG. Nachdem die Band in den ersten Jahren vor allem auf Stadtfesten in Bonn und Umgebung gespielt hatte, stieg sie 2007 in den Kölner Karneval ein. Mit Songs wie „Guten Morgen Barbarossaplatz“, „Nie mehr Fastelovend“ oder „Stonn op un danz“ wurden sie dort zu einer festen Größe. Beim Südstadt-Fest 2018 spielten sie vor rund 10.000 Menschen.

Mit „Radikal-Positiv“-Tour durch 22 Städte

Mit ihrer „Radikal Positiv“-Tour waren sie im September und Oktober dieses Jahres durch 22 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. „Nähe, Freundschaft und das bedingungslose Gemeinschaftsgefühl trägt das kreative 13-People-Kollektiv auf Tour in die Cities“, heißt es im offiziellen Pressetext über die Band. „Radikal Positiv“ heißt auch das Album, das im Sommer erschienen ist und auf Platz 2 der deutschen Albumcharts landete. Radikal, weil unumstößlicher Optimismus. Positiv, weil nichts stärker ist als das Gute.

Vor wenigen Tagen stand die Band als Support-Act für Marteria auf der großen Bühne der Kölner Lanxess Arena und heizte ein. Und das haben sie auch am 18. Mai vor, wenn sie in Markdorf auf dem Marktplatz spielen. Karten für das Konzert mit Querbeat kosten 39,50 Euro. Karten gibt es im Internet bei Reservix und in Markdorf vor Ort bei der Touristinformation.