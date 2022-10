Der Zeitraum für das nächste Musikfestival Markdorf Open Air ist auf dem Internetauftritt des Veranstalters Kultur Team Markdorf abrufbar: ‚Wir freuen uns, 2023 wieder vom 17. bis zum 20. Mai für euch ein abwechslungsreiches Programm organisieren zu dürfen‘, heißt es dort.

Jens Neumann, Co-Geschäftsführer Kultur Team Markdorf, während der Aufbauarbeiten für das Markdorf Open Air 2022 (Archivbild). | Bild: Büsche, Jörg

Jens Neumann, Co-Geschäftsführer des Veranstalters Kultur Team Markdorf, freut sich über eine erste Zusage für das Festival: „Hubert von Goisern wird am 19. Mai auftreten.“ Der aus Bad Goisern/Österreich stammende Liedermacher und Weltmusiker Hubert Achleitner alias Hubert von Goisern sorgte mit „Koa Hiatamadl“ Anfang der 1990er für Aufsehen. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Alpenrock. Derzeit tourt er mit seinem Programm „Neue Zeiten Alte Zeichen“.

„Weitere Künstler sind in Bearbeitung.“ Jens Neumann, Kultur Team Markdorf

Und ab wann können Tickets bestellt werden? „Karten gibt es ab dem 4. November für 49,60 Euro bei Reservix“, sagt Neumann, „weitere Künstler sind in Bearbeitung. Wir versuchen wieder, ein buntes Programm auf die Beine zu stellen, damit für jeden etwas dabei ist.“

Anlässlich des Musikfestivals werde es wieder eine Pfandspendenaktion geben, ergänzt Neumann. „Wer das Geld bekommt, ist noch nicht festgelegt. Ideen dürfen gerne vorgeschlagen werden.“ Die Aktion funktioniert so: Während der Veranstaltungen können Becher an Sammelstellen auf dem Festgelände oder direkt an den Getränkeverkäufen abgegeben werden.

Handys hoch, Taschenlampenfunktion an. Das Publikum auf dem Marktplatz während des Auftritts von Nico Santos beim Markdorf Open Air am 27. Mai dieses Jahres (Archivbild). | Bild: Lippisch, Mona

Das gespendete Becherpfand wird aufaddiert und für gemeinnützige beziehungsweise caritative Zwecke verwendet. Anlässlich des vergangenen Markdorf Open Airs kamen laut Kultur Team Markdorf 5000 Euro zusammen. Die seien mit jeweils 1500 Euro an die Markdorfer Tafel und die Musikschule Markdorf sowie je 1000 Euro an das Kinderhaus Bodensee und das Kinderheim Sofa in Markdorf gespendet worden.