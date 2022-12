Das Markdorf Open Air 2023 nimmt weiter Gestalt an. Wie Veranstalter Jens Neumann vom Kultur Team Markdorf mitteilt, startet der Kartenvorverkauf für den nächsten Künstler: Johannes Oerding spielt am Samstag, 20. Mai auf dem Marktplatz. Einen Tag zuvor – am 19. Mai – steht Hubert von Goisern auf der Bühne.

Damit stehen zwei der vier geplanten Konzerte fest. Noch offen sind die Künstler für den 17. und den 18. Mai. „Hier laufen derzeit noch die letzten Verhandlungen“, sagt Jens Neumann. Die Acts sollen in Kürze bekannt gegeben werden.

Veranstalter Jens Neumann freut sich auf das Markdorf Open Air 2023 | Bild: Jörg Büsche

Veranstalter freut sich auf den deutschen Singer-Songwriter

Mit Johannes Oerding habe man einen Künstler verpflichten können, auf den sich alle „riesig freuen“, so Jens Neumann. Anfang November hat Johannes Oerding sein aktuelles und siebtes Album „Plan A“ veröffentlicht, das innerhalb weniger Tage den ersten Platz der Charts erobert hat.

Oerding gehört zu den beliebtesten deutschen Sängern, seit vielen Jahren steht der 40-Jährige Wahlhamburger auf der Bühne und hat sich in die vordere Liga gespielt. Zu seinen Hits zählen „Alles brennt“, „An guten Tagen“, „Hundert Leben“, „Heimat“, „Kreise“ und „Plan A“. Mit Freund und Sänger Wincent Weiß hat er die Single „Die guten Zeiten“ veröffentlicht.

Johannes Oerding liebt es, auf der Bühne zu stehen und Konzerte zu spielen, hier bei seinem Auftritt in Meersburg im August 2018. | Bild: Jäckle, Reiner

Seit 2019 ist Johannes Oerding zunächst als Gast und inzwischen als Gastgeber des TV-Formats „Sing Meinen Song“ präsent und gewann 2021 als Coach bei „The Voice Of Germany“ aus dem Stand die Staffel. Oerding, der in Münster geboren und am Niederrhein aufgewachsen ist, lebt seit vielen Jahren in Hamburg und ist mit Moderatorin Ina Müller liiert.

Johannes Oerding kennt die Bodensee-Region gut

Die Bodensee-Region ist Johannes Oerding aufgrund seiner Kindheit sehr vertraut. Auf der Höri hat er mit seiner Familie viele Urlaube verbracht. Und auch Konzerte hat er bereits in der Region gespielt. Er ist in Singen, Ravensburg, Konstanz, Meersburg und zuletzt im September 2022 in Radolfzell aufgetreten.

Johannes Oerding bei seinem Auftritt im Milchwerk in Radolfzell im September 2022. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Mit „Plan A“ auf großer Tournee in Hallen und Open Air

Nachdem Oerding seine „Konturen“-Tour 2020 und 2021 nach mehreren Verschiebungen coronabedingt absagen musste, freut er sich nun umso mehr, mit seiner Band wieder live spielen zu können. Mit „Plan A“ geht er von März bis April 2023 auf große Arena-Tournee durch 17 Städte. Anschließend steht die Open-Air-Saison an, bei der der Sänger mit seiner Band in Markdorf Station macht.

Karten für 58,40 Euro gibt es ab Dienstag, 20. Dezember, 18 Uhr bei Reservix. In Markdorf können die Karten bei der Touristinformation erworben werden.