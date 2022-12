Die 32-jährige Österreicherin Melissa Naschenweng wird am Mittwoch, 17. Mai beim Schlagerabend auf dem Marktplatz auftreten. Das Vorprogramm wird laut Veranstalter Jens Neumann vom Kultur Team Markdorf noch bekannt gegeben. Mit der Schlagersängerin steht der dritte Act für das Markdorf Open Air fest. Am Freitag, 19. Mai tritt Hubert von Goisern auf, am 20. Mai wird der deutsche Singer-Songwriter Johannes Oerding für Stimmung sorgen. Noch offen ist, wer am 18. Mai auf der Bühne stehen wird.

In Österreich ist Melissa Naschenweng schon lange ein Star und auch in Deutschland begeistert sie immer mehr Fans und gehört zu den Senkrechtstarterinnen in der Schlagerwelt. Jüngst trat sie bei der Florian-Silbereisen-Show „Adventsfest der 100.000 Lichter“ auf. Ihr neues Album „Glück“ landete in den Top 20 der Charts, in ihrem Heimatland landete die 32-Jährige zum dritten Mal in Folge mit einem Album auf Platz 1. Ihre aktuelle Single heißt „Kompliment“.

Melissa Naschenweng ist im Kärntner Kesachteil aufgewachsen und in Österreich eine erfolgreiche Schlagersängerin. | Bild: Christoph Hatheuer

Vergleich zu Helene Fischer bleibt nicht aus

Melissa Naschenweng, aufgewachsen im Kärnter Lesachtal, ist jung, blond und erfolgreich – der Vergleich zu Helene Fischer bleibt hier nicht aus. „Ich glaube, es gibt kein schöneres Kompliment“, sagte die Schlagersängerin einst gegenüber „Meine Schlagerwelt“. Doch obwohl Helene Fischer für sie ein großes Vorbild sei, möchte sie nicht in deren Fußstapfen treten, sondern sie selbst bleiben.

Naschenwengs‘ Markenzeichen sind ihre pinke Lederhose und ihre pinke Harmonika. Das Harmonikaspielen hat sie von ihrem Opa gelernt, der vor anderthalb Jahren gestorben ist. Erste Auftritte hatte Melissa Naschenweng mit der Band ihres Vaters, dem Wolayersee Echo. In den vergangenen Jahren trat sie in vielen TV-Shows auf, hatte rund 180 Auftritte im Jahr und YouTube-Klicks jenseits der zehn Millionen. Ihr Schauspieldebüt gab sie im Film „Pulled Pork“ von Andreas Schmied.

Karten für den Schlagerabend mit Melissa Naschenweng kosten 39,50 Euro. Karten gibt es im Internet bei Reservix und in Markdorf vor Ort bei der Touristinformation.