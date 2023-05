Mitte Mai verwandelt sich der Marktplatz wieder in einen Festivalbereich. Von 17. Mai bis 20. Mai finden mitten in der Markdorfer Altstadt vier Open-Air-Konzerte statt und die Besucher können wieder stimmungsvolle Abende erleben.

Doch wie lange dauert es eigentlich, bis die Bühne steht? Wie sieht es dort aus, wo der Konzertgast sonst nicht hinkommt? Wie fühlt es sich an, von der Bühne herab auf den Marktplatz zu schauen, wo bis zu 4000 Menschen Platz haben? Und was erleben Konzertveranstalter hinter den Kulissen, worüber sie nach außen nicht so viel reden?

Mächtig thront die Open-Air-Bühne am Rand des Marktplatzes. Doch wie sieht es hinter den Kulissen aus? 20 SÜDKURIER-Abonnenten können dies bei einer Backstage-Führung erfahren. | Bild: Nosswitz, Stefanie I SK-Archiv

Auf diese und weitere Fragen erhalten 20 SÜDKURIER-Leser bei einer exklusiven Führung mit Konzertveranstalter Jens Neumann bald eine Antwort. Der SÜDKURIER öffnet Türen und lädt am Donnerstag, 18. Mai, 16 Uhr zu einem Blick hinter die Kulissen des Markdorf Open Air ein. An diesem Tag tritt die Kölner Brasspop-Band Querbeat auf, im Vorprogramm spielen die LaPaloma Boys. Wer bereits Eintrittskarten für das Querbeat-Konzert an diesem Abend hat, kann dann nach der Führung direkt auf dem Festivalgelände bleiben.

So sind Sie mit dabei Um am Donnerstag, 18. Mai, um 16 Uhr an der rund einstündigen Backstage-Führung über das Markdorf Open Air-Gelände teilnehmen zu können, müssen Sie SÜDKURIER-Abonnent sein – also entweder die Zeitung abonniert haben oder ein Digitalabo auf suedkurier.de haben. Das SÜDKURIER Web & App Flex-Abonnement ist die ersten 30 Tage gratis, anschließend kostet es 12,99 Euro pro Monat. Hier geht‘s zum Abo . Wenn Sie ein Zeitungs-Abo haben, müssen Sie sich online lediglich anmelden. Auf der Gewinnspielseite melden Sie sich mit den SÜDKURIER-Zugangsdaten an und füllen das Formular aus.

Bodensee So schön war das Markdorf Open Air – alle Bilder, alle Videos Das könnte Sie auch interessieren

Teilnahmeschluss der Verlosung ist am Donnerstag, 11. Mai. Wir verlosen zehn mal zwei Karten. Für alle vier Konzerte gibt es noch Tickets, sie kosten 39,50 Euro (Melissa Naschenweng und Querbeat), 49,40 (Hubert von Goisern) und 58,40 Euro (Johannes Oerding). Das Festivalticket für alle vier Konzerte kostet 160 Euro. Karten gibt es bei Reservix oder in Markdorf vor Ort in der Tourist-Information neben dem Rathaus.

Hier geht es zum Gewinnspiel.