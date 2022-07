von Heike Gumsheimer

Kühl und frisch ist es an heißen Sommertagen unter den Kastanien und Platanen im Biergarten des Wirtshaus am Gehrenberg in Markdorf. An klaren Tagen besticht der Freisitz zusätzlich mit Blick auf den See und bis in die Appenzeller Berge. „Jung und alt, Motorradfahrer, Familien und Sportler kommen zu uns“, beschreibt Frank Schirl seine Gäste. Die lockere Biergarten-Atmosphäre ziehe jeden an, hier störe sich niemand an engen Radlerhosen oder rockiger Bikermontur. „Ein Gast aus Bayern sagte einmal, es sei der schönste Biergarten, den er je gesehen habe“, erzählt Schirl stolz.

Das Wirtshaus am Gehrenberg gibt es schon seit 1979

Seine Frau Alexandra Berchtold und er haben den Betrieb des Wirtshaus Anfang der 90er Jahre übernommen. „Aber es war davor schon in Familienbesitz. Seit 1979 haben Alexandras Eltern das Wirtshaus betrieben, Alex hat schon als Schülerin mitgeholfen und ich während meiner Studentenzeit, wenn ich dazwischen hier war“, berichtet Schirl.

Vor allem an heißen Sommertagen lässt es sich unter den Kastanien und Platanen gut und geschützt aushalten. Der Blick auf den See und in die Alpen ist phänomenal. | Bild: Angelina Sortino

Wer Hunger hat, kann zwischen schwäbischer und internationaler Küche wählen. „Die Zutaten stammen aus der Region und Fleisch beziehen wir nur aus artgerechter Haltung“, beschreibt Alexandra Berchtold das Konzept. Auch eine größere Auswahl vegetarischer und veganer Gerichte findet sich auf der Karte. „Brot machen wir selbst, ebenso die Maultaschen und Frühlingsrollen und grundsätzlich nutzen wir keine Fertigprodukte. Bei einigen Dessertkreationen gibt es selbst gemachte Pralinen dazu“, ergänzt sie. Umsorgt werden auch die vierbeinigen Besucher, mit einem Wassernapf und selbst gemachten Hundekeksen. „Mein Hund isst nix mehr, aber die Leckerlis hier schon“, habe ein Gast einmal gesagt, lacht Alexandra Berchtold.

Ein Bier kostet 3,90 Euro, ein Glas Wein zwischen fünf und sieben Euro. Cocktails gibt es nicht, dafür Spritz mit selbst gemachtem Sirup – Himbeere, Erdbeere, Aprikose – je nach Saison. Den gibt es für 5,80 Euro. Das Wirtshaus ist dienstags bis samstags von 16.30 Uhr bis 24 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 12 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Ein großer Parkplatz liegt direkt unterhalb. Zu Fuß braucht man rund 20 Minuten aus der Innenstadt.

