Mittelmeer? Bodensee? Wer den Seeliebe Beach Club in Sipplingen besucht, fühlt sich wie im Urlaub: Sonne auf der Haut, sandige Füße und Blick auf den Bodensee. Entspannte Loungemusik tönt aus den Boxen, Ventilatoren mit eingebauten Wassersprinklern sorgen für Erfrischung. Wem das nicht reicht, der kann sich bei einem Sprung in den See abkühlen.

„Urlaubsfeeling“ nennt es Christian Sterr, der die Beachbar seit 2019 betreibt. Und genau dieses Gefühl wüssten die Besucher hier zu schätzen. Nach zwei Jahren Umbau sieht es in der Beachbar im Sommer 2022 endlich so aus, wie Sterr es sich vorgestellt hat: Eine große Bar ist im hinteren Bereich aufgebaut, vorne am See gibt es gemütliche Sitzmöglichkeiten.

Hinter der großen Bar im Strandhaus-Stil werden Cocktails gemischt. | Bild: Mona Lippisch

Etwa 250 bis 300 Gäste haben Platz. „Jeder kann kommen, egal ob in Anzughose oder im entspannten Outfit, egal ob jung oder alt“, sagt Sterr. Neben vielen Touristen ziehe es auch zahlreiche Stammgäste immer wieder in die Beachbar. Sie kommen mit Bus und Bahn, mit dem Auto oder dem Boot, berichtet der Betreiber. Parkplätze gibt es direkt vor Ort jedoch keine, Besucher müssen sich also in Sipplingen einen Parkplatz suchen und dann zur Bar laufen.

„Es hat sich schon herumgesprochen, dass Sipplingen eine Beachbar hat“, sagt Christian Sterr und schmunzelt. „Am Wochenende gibt es oft eine lange Schlange am Eingang und die Leute müssen warten, bis ein Platz frei wird.“

Auch Kleinigkeiten zum Essen stehen auf der Karte

Gäste werden direkt an ihren Plätzen bedient, es gibt keine Selbstbedienung. Die Halbe kostet 3,90 Euro, die Weinschorle 5,90 Euro. Beliebte Sommergetränke wie Aperol Spritz und Hugo gibt es für 6,90 Euro. Auch Longdrinks (ab 8,20 Euro) und Cocktails (ab 9,90 Euro) stehen auf der Karte. Ein Cappuccino kostet 3,80 Euro. Zu essen gibt es im Beach Club nur Kleinigkeiten, beispielsweise Pommes für 6,90 Euro, Burger (ab 12,90 Euro), Flammkuchen (ab 8,90 Euro) und Salate (ab 8,90 Euro).

Arbeiten in der Sipplinger Beachbar (von links): Malina Bender, Gustavo Rosario, Agi Gyenes, Csaba Boda, Edwin Hirsch und Tamara Wittenberg. | Bild: Mona Lippisch

In der Hauptsaison von April bis Ende Oktober ist die Bar bei schönem Wetter wochentags von 12 bis 22 Uhr geöffnet, am Wochenende wird die letzte Bestellung um 23 Uhr entgegengenommen. Von November bis Ende März öffnet Christian Sterr die Beachbar am Wochenende – sofern es das Wetter zulässt. „Dann bauen wir Heizständer auf und es gibt Glühwein.“

