Die Gartenwirtschaft Zum Schorsch, bekannt unter dem Namen 'Stärr Schorsch', ist schon seit 1948 eine Institution in Fischbach. Seit 2020 führt Stefan Stärr den Kult-Kiosk direkt am Bodensee-Ufer in dritter Generation fort.

Der Biergarten mit Selbstbedienung besticht durch Tradition und Schlichtheit. „Warum was ändern, wenn es gut läuft. Das hat schon mein Opa gesagt“, so der 38-jährige Stefan Stärr, der bereits seit 2003 seine Eltern Roland und Christine Stärr bei der Arbeit unterstützt hat und in seine 20. Biergarten-Saison geht. Nun unterstützen seine Eltern ihn.

Stefan Stärr mit seinem Vater Roland Stärr vor dem Kiosk. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Hier genießt jeder Gast das einfache Ambiente

Der Biergarten ist ein „kleines Paradies auf Erden“, wie es Stefan Stärr beschreibt und genauso sehen es auch die Gäste. „Unser Publikum ist bunt durchmischt. Jeder schätzt das einfache Ambiente und genießt das wunderschöne Plätzchen direkt am Ufer“, so Stärr. Von den Gästen bekommt er nur positive Rückmeldungen. „Bei uns trifft sich Gott und die Welt“, sagt der 38-Jährige.

Selbstbedienung an der Kiosk-Theke

Wer etwas trinken möchte, holt die Getränke direkt am Kiosk. Das Meckatzer-Halbe kostet 3,70 Euro, die Weinschorle 4 Euro, ein Viertel Wein zwischen 5 und 5,50 Euro. Die Sommergetränke Aperol Sprizz und Hugo kosten 6,50 Euro, die Seeschorle 3,50 Euro, Cappuccino liegt bei 2,70 Euro.

Wer etwas essen möchte, bekommt ein kleines Vesper angeboten: ein Paar Wienerle mit Brot für 4 Euro oder ein Paar Landjäger mit Brot für 3,50 Euro. Für Kinder gibt es Eis und Süßigkeiten. „Die Karte ist ganz klassisch“, sagt Stefan Stärr. Das habe sich über die Jahre bewährt, Cocktails gibt es keine. „Wir wollen ja auch keine Schickimicki-Bar sein, sondern ein einfacher Biergarten.“

Die Karte der Gartenwirtschaft. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Bei gutem Wetter täglich von 11 Uhr bis 22 Uhr geöffnet

Die Gartenwirtschaft ist bei gutem Wetter von Ostern bis Oktober täglich von 11 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. Es gibt rund 300 Plätze. Wer mit dem Auto kommt, sollte am öffentlichen Parkplatz Frei- und Strandbad parken, direkt am Biergarten steht nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung. Zur Fuß sind es nur wenige Minuten bis zur Bushaltestelle beim Hotel Maier oder zum Bahnhof Fischbach.