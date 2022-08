Fußball 29. August 2022, 14:29 Uhr

Leute mit Pfiff! Wir stellen Schiedsrichter vor, die für Ordnung auf den Fußballplätzen sorgen

Was haben sie als Unparteiische auf dem Platz schon erlebt? Was treibt sie an? Wie kamen sie zur Schiedsrichterei? Hier gibt es einen Überblick über die spannenden Geschichten der Schiedsrichter im Bezirk Bodensee!