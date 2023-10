Vielleicht wäre Philipp Gaßner heute nicht Schiedsrichter, hätte ihn nicht eine Verletzungspause als C-Jugendlicher beim SC Pfullendorf wieder zu seinem Heimatverein Hattinger SV zurückgeführt. Da er nun mehr freie Zeit hatte, beschloss er 2011 mit fast 16 Jahren, Schiri zu werden. Seitdem führt er ein „Doppelleben“, geht am einen Tag zum pfeifen, am anderen spielt er für „seinen“ HSV. „Das sind komplett verschiedene Blickwinkel“, er habe kein SR Probleme, weil er beide Seiten kennt.

Ein Jahr musste Philipp mit dem Spielen aussetzen. Nachdem er als Schiri in die Bezirksliga aufgestiegen war, konnte er für seinen Verein nicht mehr in dieser Klasse auflaufen. Sein Fokus war klar: Er ist ein Schiedsrichter, der auch Fußball spielt, nicht umgekehrt.

Nach einem halben Jahr wurde er im Winter für die Landesliga nachnominiert. Da war er 24 Jahre alt. Zurecht bezeichnet sich der mittlerweile 28-jährige dann auch als „Späteinsteiger“, der mit 21 Jahren unter Beobachtung eingesetzt wurde: „Die Landesliga, das passt“, zeigt sich der junge Mann zufrieden, der ab 2020 zusätzlich drei Jahre als SR-Assistent in der Oberliga zum Einsatz kam.

Will seine Erfahrungen weitergeben

Seit diesem Jahr ist er nicht mehr mit der Fahne dabei: „Da bin ich mit 28 zu alt.“ Er kann aber verstehen, dass man den Nachwuchs einbindet, „ich bin da nicht böse, ich habe es genossen.“

Unvergesslich ein Flutlichtspiel als Assistent in Großaspach gegen Backnang, als Spielleiter in Stegen gegen Kirchzarten – solche Erlebnisse prägen und stärken die Hoffnungen: „Auch wenn es altersbedingt schon schwierig ist, würde ich gerne noch in die Verbandsliga aufsteigen. Wenn es aber nicht klappt, ist das genauso in Ordnung.“ Wichtiger ist für ihn die Kameradschaft unter den Schiedsrichtern oder im Gespann unterwegs zu sein.

Der Hattinger ist beruflich eingespannt als Manager Produktionsplanung und Logistik bei einem medizintechnischen Unternehmen. Dennoch plant er bereits für die Zeit nach der Karriere als Referee, wenn er seine Erfahrungen an die Jüngeren weitergeben kann.