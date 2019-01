von Hans-Jürgen Kommert

Nach einem Jahr mit vielerlei Aktivitäten trafen sich mehr als 30 der rund 150 Mitglieder des Gesangvereins Concordia zu Jahreshauptversammlung im „Ochsen“. So beschwingt wie bei ihren Auftritten und mit viel Humor führte die Vorsitzende Birgit Frank durch die Versammlung. Schriftführerin Birgit Winskowski blickte in einer kleinen Bildershow zurück auf die vielfältigen Aktivitäten, deren Höhepunkte die Auftritte des Chores darstellten, die sowohl daheim als auch auswärts stets gut besucht waren.

Vertrag verlängern

Bestens komme nach wie vor die Zusammenarbeit mit der Josef-Hebting-Schule an, wie sich bei gemeinsamen Auftritten, etwa im Europapark, gezeigt habe. Nachdem der Vertrag dieses Jahr auslaufe, sei man bestrebt, die Zusammenarbeit fortzusetzen.

Klinik-Auftritt kommt an

Einmal mehr eine tolle Sache sei die närrische Probe im "Ochsen" gewesen, wo die Sänger ihrer Feierlaune freien Lauf ließen. Erstmals trat der Chor in der Triberger Asklepios-Klinik auf. Die Resonanz war so positiv, dass es in diesem Jahr gleich zwei Auftritte geben wird. Doch nicht nur musikalisch trat der Chor in Erscheinung – die Sängerinnen und Sänger zeigen immer wieder, dass sie auch außerhalb der Fasnet feiern können. Allerdings haben sie dem Stadtfest nun Lebewohl gesagt. Die Aktivitäten kommen natürlich auch der Kasse zugute. Daher konnte Kassiererin Karin Böhler auch ein kleines positives Ergebnis verkünden, deren Richtigkeit durch die Kassenprüfer Gertrud Kern und Werner Frank bestätigt wurde.

Um Nachwuchs kümmern

Nachdem der Ausflug 2018 ausgefallen war, strebe man einen zweitägigen Ausflug an. Chorleiter Kai Hummel warb bei den Sängern darum, sich mit um musikalischen Nachwuchs zu bemühen. Ein weiterer wichtiger Punkt war die Anpassung der Satzung. „Wir geben sehr viel Geld für Porto aus, um jeden einzuladen zur Jahreshauptversammlung. Wir wollen künftig über das Amtsblatt einladen, was aber in der Satzung stehen muss“, so die Vorsitzende. Auswärts lebende Mitglieder würden weiterhin schriftlich eingeladen. Bei einer Gegenstimme wurde die Satzungsänderung angenommen.

Tag des Liedes

Auch auf das Jahresprogramm ging die Vorsitzende ein. Den „Tag des Liedes“ am 30. März wird der Chor organisieren und im Mai die Stadtkapelle beim Jubiläum unterstützen. Der letzte Auftritt des Jahres wird wiederum im Luisenhof sein. Gunda Kleiser in Vertretung des Bürgermeisters entlastete den Vorstand der rührigen Truppe.

Problemlose Wahlen

Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen: Sowohl der stellvertretende Vorsitzende Ullrich Winskowski als auch seine Frau Birgit als Schriftführerin wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Johannes Hummel wird zwei Jahre lang die Kasse prüfen. Monika Frank als Beirätin passiv wurde einstimmig gewählt. Für die Aktiven standen Sabine Heizmann (Sopran) und Anita Stifter (Alt) zur Wahl – auch sie fanden die Unterstützung der gesamten Versammlung.

Ehrungen

Auch geehrt wurde in der Versammlung. Seit 20 Jahren wertvolle Unterstützer des Vereins seien Doris Greber und Pascal Fink, seit 30 Jahren unterstützt Elisabeth Bartle den Chor. Je 50 Jahre sind Ingrid Schepker und Gerd Herger treue Passivmitglieder.