In einem offenen Brief zur aktuellen Situation der Innenstädte und des Handels hat jetzt Oberbürgermeister Jürgen Roth (CDU) hilfesuchend an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmameiier und die Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg, Nicole Hoffmeister-Kraut gewandt. Darin macht er sich für bessere finanzielle Hilfen zugunsten des notleidenden Einzelhandels und der Gastronomie stark.

Das Stadtoberhaupt schreibt unter anderem:

Durch den zweiten Lockdown seit dem 1.11.2020 bzw. 16.12.2020 hat sich die Lage der Einzelhändler und der Gastronomie – Stützpfeiler für bevölkerte, lebendige und attraktive Fußgängerzonen – von prekär zu existenzbedrohend verschlechtert. Die in zuvor in Gang gesetzten Veränderungsmaßnahmen können aktuell u.a. aus mangelnder Planungssicherheit, mangelnden finanziellen Mitteln und der damit einhergehenden Existenzangst vieler kaum weiter vorangetrieben werden. Die Zukunft des Kulturguts ‚Innenstadt‘ steht ebenso auf dem Spiel wie die Gesamtattraktivität unsere Städte.



Am Beispiel der ZINSER-Modehäuser in den Städten Villingen-Schwenningen, Herrenberg, Lahr, Offenburg, Reutlingen, Singen und Tübingen möchten ich Ihnen die derzeitige prekäre Situation, eines ursprünglich kerngesunden Familienunternehmens an einigen Zahlenbeispielen verdeutlichen: