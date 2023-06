Die Radio AG der Klosterringschule in Villingen-Schwenningen gewinnt den ersten Platz in der Altersgruppe sechs bis zwölf Jahre beim Schülermedienpreis des Landes Baden-Württemberg, immerhin sind 90 Beiträge eingereicht worden. Die mit 1000 Euro dotierte Auszeichnung wurde der Radio AG für ihren Beitrag „50 Jahre Villingen-Schwenningen“ im Neuen Schloss in Stuttgart überreicht.

Radio Klosterring erzählt von der Entstehung der gerade einmal 50 Jahre alten Doppelstadt. Dafür interviewten die jungen Radioreporter Zeitzeugen oder den Oberbürgermeister, bearbeiteten das Audiomaterial selbstständig und organisierten die Ausstrahlung im Radio 88,4 der Pädagogischen Hochschule in Freiburg.

Gespannter Augenblick: Wer gewinnt den ersten Preis? Die Klosterringschule setzt sich mit ihrem Radioprojekt immerhin gegen 89 weitere Beiträge durch. | Bild: Michael Wagner

Im Rahmen der feierlichen Preisverleihung im Neuen Schloss wurden die diesjährigen Gewinner des Wettbewerbs Schülermedienpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet. Dabei überreichte Rudi Hoogvliet, Staatssekretär für Medienpolitik und Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg beim Bund, die Preise gemeinsam mit Beate Lex von der Medien- und Filmgesellschaft (MFG).

Die erste Livesendung Die erste internationale Livesendung 2022 wurde mit Unterstützung und auf der Frequenz des Uni-Radios der pädagogischen Hochschule Freiburg gesendet. Sie war damit unter anderem in der Türkei, in Venezuela und in Hamburg zu hören, wo viele der Schüler Verwandte und Familie haben. Die Schüler haben sich für die Sendung selbst das Thema Politik ausgewählt.

„Ich bin sehr beeindruckt, welch aufwändige und kreative Projekte von den Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Wettbewerbs eingereicht wurden“, sagte Staatssekretär Rudi Hoogvliet bei der Preisverleihung. An die Preisträger gerichtet, hob er hervor: „Ihr werdet aktiv und nehmt die Medien der Zukunft selbst in die Hand. Mit eurer Offenheit und Neugierde, aber auch mit eurem Verantwortungsbewusstsein, seid ihr damit nicht nur Vorbilder für eure Generation, sondern für alle.“

Gute Laune im Bus auf der Fahrt nach Stuttgart: Natürlich sind auch Lehrer, Eltern und Geschwister an dem großen Tag dabei. | Bild: Michael Wagner

Diese Worte kamen bei der Delegation der Klosterringschule gut an. Neben Nachwuchsreportern waren auch die Schulleiterin Ursula Kühn, Eltern und Geschwister in Stuttgart dabei.

Julian Limberger, der Leiter der AG, sagt: „Wir wussten bis zur letzten Sekunde nicht, welchen Platz wir mit unserem Beitrag erreicht haben. Die Freude bei den Kindern, aber auch bei mir, war riesengroß, als wir erfuhren, dass es tatsächlich für den ersten Platz gereicht hat.“ Die Auszeichnung sei eine tolle Wertschätzung für die Kinder, sie hätten sich viel Mühe gegeben und seien mit einer großen Motivation dabei gewesen, die Radiosendung ganz selbstständig zu produzieren. Die Urkunde werde auf jeden Fall einen ganz besonderen Platz im Schulgebäude bekommen.

Bild: Michael Wagner I FocusOnWagner

Angefangen hat alles 2021 mit der Gründung der Radio AG und dem Einrichten eines eigenen Radiostudios, welches vom SC Freiburg und der Volksbank Villingen mit mehreren tausend Euro unterstützt wurde.

„Achrtung, Aufnahme“. Sind die Beiträge fertig recherchiert und die Moderationstexte geschrieben, geht es ans Vertonen. Hier stehen Bryan und Nico (rechts) am Mikrofon, Lehrer Julian Limberger bedient das Mischpult. | Bild: Sprich, Roland

Die Schulleiterin der Klosterringschule ist ebenfalls sehr stolz: „Medienkompetenz und Medienarbeit sind ein wesentlicher Bestandteil an unserer Schule. Ich freue mich sehr, dass die Arbeit der Kinder und der Lehrkräfte ausgezeichnet wurde. Dies motiviert uns für weitere Medienprojekte.“ Für das nächste Schuljahr möchte die Grundschule neben dem bereits vorhandenen Radiostudio auch noch ein eigenes Filmstudio mit einem Green Screen aufbauen, dafür werden noch Sponsoren gesucht.

Hier lesen Sie, wie die Schüler eine Sendung machen und wo diese überall ausgestrahlt wird.