Die Open-Air-Reihe Sommersound VS entwickelt sich zur echten Qualitätsmarke. Wo 2022 Stars wie Wincent Weiss, The Boss Hoss, Die Fantastischen Vier und Mark Forster ihre Fans begeisterten, sollen nun Nico Santos, Álvaro Soler und Giovanni Zarrella vom 4. bis 6. August 2023 in Villingen-Schwenningen für sommerliches Festival-Feeling sorgen. Der Vorverkauf läuft.

Nico Santos

Nico Santos startet mit seinem Programm „Sommer Ride 2023“ am Freitag, 4. August, um 20 Uhr. Einlass ist um 18.30 Uhr. „Die vergangenen Jahre brachten Nico Santos eine Vielzahl an Gold- und Platinauszeichnungen, regelmäßige TV-Auftritte und Autorenbeteiligungen an den Hits der größten deutschen Popstars.

Nico Santos | Bild: Lippisch, Mona

Seine im Juni veröffentlichte Single Weekend Lover stieg für sechs Wochen an die Spitze der deutschen Airplay-Charts – kein anderer deutscher Künstler konnte diesen Erfolg 2022 verkünden“, heißt es in der Vorschau. Der Pop-Star wird im Sommer 2023 mit seiner Band wieder auf Open-Air-Tour gehen.

Álvaro Soler

Am Samstag, 5. August, folgt Álvaro Soler mit „Open Airs 2023“ am Samstag, 5. August, um 20 Uhr. Einlass ist ebenfalls ab 18.30 Uhr. „Alvaro Soler ist ein Weltstar mit Gold- und Platin-Alben rund um den Globus, seine Musik sprüht vor Lebensfreude. Geboren in Barcelona, aufgewachsen in Japan, lebt der Popmusiker heute zwischen Berlin und Barcelona, spricht fünf Sprachen und ist in der Welt zu Hause“, so die Vorschau.

Alvaro Soler | Bild: Martin Garcor

Spätestens seit der Fernseh-Sendung „Sing meinen Song“ sei seine deutsche Fangemeinde riesig. 2023 werde er zum dritten Mal in Folge als Coach bei „The Voice Kids“ zu sehen sein. Er habe mit seiner Single „El mismo sol“ den Grundstein seiner Karriere gelegt und sei inzwischen weltweit mit mehr als 150 Gold- und Platin-Awards gefeiert worden.

Giovanni Zarrella

Giovanni Zarrella gastiert am Sonntag, 6. August, mit seinem Programm „Live-Sommer 2023“ ab 20 Uhr im Druckzentrum Südwest in VS Auf Herdenen. Er habe sich in den letzten Jahren an die Spitze der deutschsprachigen Entertainmentbranche gearbeitet, so die Veranstalter: „Ab Sommer 2023 wird der charismatische Entertainer mit seiner großartigen Live-Band – bekannt aus seiner eigenen ZDF-Show– in auserwählten Städten auf Sommertournee gehen.

Giovanni Zarrella | Bild: Marcel Brell

Neben den größten deutschen Hits auf Italienisch wird er Pop-Klassiker aus seiner Heimat und einige musikalische Überraschungen live präsentieren.“ Aufgewachsen als Sohn italienischer Eltern in Hechingen kehre Giovanni Zarrella dabei auch zurück zu seinen Wurzeln.