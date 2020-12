Beim Roten Kreuz laufen die Vorbereitungen für die geplanten Corona-Schnelltests am Mittwoch, 23. Dezember, auf Hochtouren. Insgesamt stehen 4500 Schnelltests zur Verfügung. Die Testungen erfolgen nun noch nicht in der Neckar- und in der Tonhalle, sondern aus Sicherheitsgründen im Freien. Ausgesucht wurden dafür die Parkplätze am Villinger Friedengrund und auf dem Parkplatz am Schwenninger Messegelände.

Die landesweit laufende Aktion „Stille Nacht, einsame Nacht? Muss nicht sein!“ wurde vom Sozialministerium des Landes initiiert und soll ein sicheres Weihnachtsfest für besonders gefährdete Menschen ermöglichen (der SÜDKURIER berichtete). Hierfür stehen 2000 Schnelltests für die Bevölkerung im Schwarzwald-Baar-Kreis zur Verfügung. Zudem werden mittlerweile weitere 2500 Schnelltests durch die Stadt Villingen-Schwenningen für die Bürger aus dem Oberzentrum bereitgestellt, teilte gestern die Pressestelle der Verwaltung mit.

Laut Sozialministerium ist es das Ziel der Aktion, „ein möglichst sicheres Weihnachtsfest für besonders gefährdete Personengruppen zu ermöglichen. Eingeladen zur Testung sind nur all jene Personen, die an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen alte oder kranke Angehörige besuchen möchten, die sonst einsam und alleine wären. Die Testung ist für diese Angehörigen kostenlos. Es handelt sich also nicht um eine allgemeine Testung für die gesamt Bevölkerung.

Die Testungen vor Ort übernehmen Mitarbeiter des Kreisverbandes des Roten Kreuzes und weiterer Hilfsdienste auf den Parkplätzen am Friedengrund und auf dem Parkplatz auf dem Schwenninger Messegelände. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass es dort zu längeren Wartezeiten kommen kann. „Vor Ort stehen keine sanitären Anlagen zur Verfügung. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte geben vor Ort ihr Bestes, um die Wartezeit so kurz wie möglich zu halten“, teilt die Stadt dazu mit.

Getestet wird in der Zeit von 8.30 bis 15.30 Uhr, berichtet Heiko Knickrehm, der für die Organisation zuständige Bereitschaftsleiter des DRK-Kreisverbandes Villingen-Schwenningen. Auf den beiden Parkplätzen in Villingen und Schwenningen werden jeweils mehrere Zelt-Stationen aufgebaut, in denen sich die angemeldeten Personen testen lassen können. Aufgebaut ist das Testgelände als „Drive through“: Das heißt, die Personen fahren mit dem Auto vor und und bekommen, sofern es nicht massiv regnet, durch geschultes Personal in ihrem Wagen einen Abstrich mit einem Wattestäbchen gemacht. Die Abstriche werden von Ärzten und sonstigen Helfern wie Krankenpfleger durchgeführt, die damit Erfahrung haben.

Das Rote Kreuz werde weitere Helfer von anderen Hilfsorganisationen zur Verstärkung bekommen, berichtet Kreisbereitschaftsführer Knickrehm. Insgesamt dürften rund hundert Mitarbeiter von Rotem Kreuz, Technischem Hilfswerk, Feuerwehr, Malteser Hilfsdienst und DLRG im Einsatz sein. Die Leute, die getestet wurden, sollen dann zügig das Gelände mit ihrem Auto verlassen, damit es nicht zu größeren Ansammlungen kommen kann. Das Testergebnis liegt erfahrungsgemäß nach 15 bis 30 Minuten vor. Die Getesteten bekommen das Ergebnis gleich telefonisch mitgeteilt.

Bürger können online oder telefonisch einen Termin für die Durchführung eines kostenlosen COVID-Schnelltests am 23. Dezember 2020 buchen und bekommen ein Zeitfenster genannt, in dem sie erscheinen können. Die Online-Terminvereinbarung ist möglich unter dem Internetlink: https://www.etermin.net/DRK-KreisverbandVS

Wer online einen Termin vereinbart, muss zum Schnelltest-Termin seine Buchungsbestätigung mitbringen (ausgedruckt oder auf dem Mobiltelefon anzeigbar), die vom Buchungssystem zugeschickt wird. Zudem wird mit der Buchungsbestätigung ein Formular mitgeschickt, welches vollständig ausgefüllt ebenfalls zum Termin mitgebracht werden soll.

Telefonische Terminvereinbarung sind möglich am Montag, 21. und Dienstag, 22. Dezember von 15 bis 21 Uhr unter der Telefonnummer 07721/898866

Wer an der Weihnachts-Testaktion auf das Coronavirus teilgenommen hat und ein positives Testergebnis erhält, muss sich in Absonderung (Quarantäne) begeben, schnellstmöglich seine Haushaltsangehörigen informieren und bei Kontaktaufnahme des Gesundheitsamtes Auskunft erteilen. Außerdem können positiv Getestete im zentralen Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung am Standort Hallerhöhe in Schwenningen (Brandenburger Ring 150) am Mittwoch, 23. Dezember, umgehend einen laborbestätigten PCR-Test durchführen lassen. Das zentrale Abstrichzentrum hat aufgrund der Schnelltest-Aktion am Mittwoch, 23. Dezember, eine verlängerte Öffnungszeit von 13 bis 17 Uhr.

In dem Corona-Abstrichzentrum in Schwenningen werden allerdings nur symtomlose Menschen getestet. Wer bereits mögliche Corona-Symtome aufweist, muss den Weg über den Hausarzt und ein Corona-Schwerpunktpraxis gehen, um einen zuverlässigen Labortest machen zu können .

Weitere Informationen dazu gibt es auf dem Merkblatt des Sozialministeriums „Mein Test ist positiv – was muss ich jetzt tun?“ Zu finden im Internet unter dem Link: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/Corona_Weihnachtsaktion_Merkblatt-Positiver-Test.pdf