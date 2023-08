Angela Kamcheva hat in Schwenningen die Hausarzt-Praxis Bujok in der Alleenstraße übernommen. Aktiv mitgeholfen, die ärztliche Versorgung nahtlos zu gestalten, hat die städtische Wirtschaftsförderung. So waren Geschäftsführer Matthias Jendryschik und Wirtschafsförderin Susanne Orlowski vor Ort, um Angela Kamcheva, Fachärztin für innere Medizin, zur Praxisübernahme zu gratulieren. Daniela Bujok bleibt weiter im Team. Das berichtet die Wirtschaftsförderung in einer Pressemitteilung.

Leider gestalte sich die Suche nach einer Praxisübernahme oft sehr schwierig. Die Wirtschaftsförderung Villingen-Schwenningen habe Angela Kamcheva auf diesem Weg seit April 2022 begleitet.

Dies zeige, dass es auch für Ärzte, die gewillt sind, eine Hausarztpraxis zu übernehmen, nicht immer einfach ist, eine passende Praxis, die den eigenen Vorstellungen für das geplante Angebot und Konzept entspricht, zu finden. Aus diesem Grund hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg ein Förderprogramm für Hausärzte ins Leben gerufen.

Im Rahmen des Förderantrags konnte die Wirtschaftsförderung Villingen-Schwenningen Fachärztin Kamcheva mit einer sogenannten Drittmittelförderung bei der Niederlassung unterstützen. Dies bedeutet einen Zuschuss in maximaler Höhe von 5000 Euro, der dann über das Förderprogramm verdoppelt wird. Wegen des sich abzeichnenden Nachwuchsmangels wiege besonders schwer, dass in den kommenden Jahren mehr Ärzte und Ärztinnen in den Ruhestand gehen als nachfolgen.

Dies betrifft auch Villingen-Schwenningen und seine Ortschaften. Auf diesem Weg konnte bereits 2021 die Übernahme der Hausarztpraxis Erdel in Obereschach durch den Ortschaftsrat erfolgreich unterstützt werden. Umso mehr freue sich die städtische Wirtschaftsförderung, hier erneut einen Beitrag für eine erfolgreiche Nachfolge einbringen zu können, heißt es jetzt in der Pressemitteilung.