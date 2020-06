Villingen-Schwenningen vor 4 Stunden

Millionen Zuschauer: Kreativagentur aus VS hat das Aufklärungsvideo zur neuen Corona-App produziert

Am Dienstag wurde die neue Corona-Warn-App in Berlin von mehreren Ministern vorgestellt. Die Präsentation eines Erklärvideos war dabei ein zentraler Punkt. Entstanden ist der Info-Film in Villingen-Schwenningen. Hier im Artikel können Sie sich die Pressekonferenz und das Info-Video anschauen!