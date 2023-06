Weil ein Mann Polizeibeamte mit einer Gasdruckwaffe beschoss, nahmen sie ihn am am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr in der Villinger Oderstraße vorläufig fest. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Konstanz in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Mit Pyrotechnik gezündet

Bereits in der Nacht zuvor mussten die Beamten bei dem 48-Jährigen einschreiten, da er gegen 2 Uhr früh Pyrotechnik auf dem Balkon seiner Wohnung zündete. Am Dienstag hatten sich erneut Anwohner bei der Polizei gemeldet, da der Mann auf dem Balkon der Wohnung mit einem Gewehr hantierte. Als die Beamten eintrafen, beschoss sie der psychisch verwirrte Mann mit einem Softair-Gewehr. Er konnte in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden.

Großes Arsenal gefunden

In der Wohnung selbst fanden die Polizisten ein umfangreiches Waffenarsenal, darunter zahlreiche Gasdruckwaffen, teilweise mit Zieloptik, mehrere Hieb- und Stichwaffen, eine Armbrust, Pfeil und Bogen sowie eine Vielzahl von pyrotechnischen Gegenständen.

Die Polizei stellte sämtliche Waffen und Gegenstände sicher. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei, insbesondere auch zur waffenrechtlichen Beurteilung der sichergestellten Gegenstände, dauern an, heißt es in der Pressemitteilung.