In Villingen-Schwenningen soll der Öffentliche Personennahverkehr ab Dezember an den Samstagen kostenlos fahren. Dafür entschied sich der Gemeinderat. Nach intensiver Diskussion wurde der Antrag der Grünen, die Parkgebühren an Samstagen in den städtischen Parkhäusern zu erhöhen, abgelehnt.

Was ist mit Rottweil und Tuttlingen?

Für die CDU-Fraktion begrüßte Klaus Martin, dass das kostenlose Ticket mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember eingeführt wird. Oskar Hahn (Grüne) fragte, ob auch in Rottweil und Tuttlingen zeitgleich das Null-Euro-Ticket eingeführt werden könne. Außerdem plädierte er für die Erhöhung der Parkgebühren.

Keine höheren Parkgebühren

Oberbürgermeister Jürgen Roth sagte, er halte nichts davon, „die Leute zu etwas zu zwingen“. Bürger, die mit dem Auto in die Stadt fahren wollten, würden sich von einer Erhöhung der Parkgebühren von 1,20 auf zwei Euro pro Stunde beziehungsweise von 0,60 auf einen Euro pro Stunde nicht davon abhalten lassen. Eine Situation wie in Freiburg habe man noch nicht.

Nicola Schurr (SPD) begrüßte den kostenlosen Nahverkehr an Samstagen. Von Seiten der FDP wurde eingewendet, dass andere Städte bereits zurückruderten und in Rottweil das Parken demnächst kostenlos werde.

Es kostet 230.000 Euro

Unterschiedlich sieht die AfD das Thema. Olaf Barth erklärte, er wolle zustimmen, obwohl 230.000 Euro, die im Haushalt dafür eingestellt sind, eine Menge Geld seien. Martin Rothweiler sieht den ÖPNV zwar als wichtigen Bestandteil der Mobilität, hält ihn aber für hoch subventioniert.

Der Beschluss zum Null-Euro-Ticket am Samstag wurde mit 26 Ja-Stimmen bei vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung gefasst. Die Erhöhung der Parkgebühren wurde mit 22 Nein-Stimmen abgelehnt. Sieben Stadträte waren dafür, zwei enthielten sich.