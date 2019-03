von SK

Ihnen ist langweilig? Sie haben Lust etwas zu unternehmen? Hier gibt es acht Veranstaltungstipps in der Region zur Auswahl.

Saturday Night Fever – Das Musical

Bild: Frank Serr

Freiburg, Konzerthaus, Do, 7.3., 20 Uhr: Saturday Night Fever erzählt eine der meistgeliebten Tanz-Geschichten aller Zeiten mit legendären Hits der Bee Gees wie „Stayin' Alive“, „Night Fever“, „Jive Talking“, „You Should Be Dancing“ und „How Deep is Your Love?“. Die eingängige Musik der BeeGees löste weltweit eine Disco-Welle, John Travolta wurde zum Weltstar und der Lebensstil und die Mode einer ganzen Generation richteten sich daraufhin neu aus. Tickets erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter 01806/570070 oder auf www.vaddi-concerts.de.

Concerto Scherzetto

Bild: Jordi Ribot Punti /Iconna

Singen, Stadthalle, Do, 7.3., 20 Uhr: Die Musik-Comedy-Show mit dem Kammerorchester aus dem katalanischen Empordà bietet eine Menge Gags, aber auch echten Klassik-Hörgenuss von Vivaldi bis Brahms. Dieses Gastspiel ist also gleichzeitig ein Angebot an die Theater- und an die Konzertfreunde. Vorverkauf auf www.suedkurier.de/tickets.

„Wer zuletzt lacht“

Bild: Veranstalter

Trossingen, Kulturfabrik Kesselhaus, Do, 7.3., 20 Uhr: Frech, musikalisch, kabarettistisch geht es da zu, wenn es rückblickend auf 2018 heißt: "Wer zuletzt lacht !" Weitere Vorstellungen bis 10. März. Tickets gibt es an allen VVK-Stellen der Region (Trossingen: Bürgerbüro 07425-250 und Tabak-Spehn 07425-6524) www.trossingen.de oder www.vibus.de.

Trio Weidner Lang Baumgärtner

Bild: Oliver Potratz

Villingen, Jazzkeller, Sa, 9.3., 21 Uhr: Das Berliner Trio spielt am Samstag im Jazzclub. Weidner Lang Baumgärtner sind ein 2017 formiertes Kollektiv, gegründet von drei musikalisch Seelenverwandten der Berliner Jazzszene. Die Hintergründe reichen vom Punk-Pop bis zur freien Improvisation.

Orgelmusik zur Marktzeit

Bild: Veranstalter

Villingen, Benediktinerkirche, Sa, 9.3., 11 Uhr: Helmut Brand aus Tuttlingen spielt an der rekonstruierten Villinger Johann-Andreas-Silbermann-Orgel von 1752 die monatliche "Orgelmusik zur Marktzeit" in der Villinger Benediktinerkirche Der Eintritt ist frei – Spenden sind willkommen.

Rockcover-Band Lucille

Bild: Veranstalter

Schwenningen, Wirtshaus Wildpark, Sa, 9.3., 19.30 Uhr: Die Rockcover-Band Lucille aus der Region Villingen-Schwenningen spielt im Wildpark. Die Band hatte im vergangenen Jahr einige furiose Auftritte und beeindruckte unter anderem beim Rocktoberfest im Wildpark. Vorverkauf im Wildpark.

"GötzseiDank"

Bild: Stefan Maria Rother

St. Georgen, Theater im Deutschen Haus, Sa, 9.3., 20 Uhr: Götz Frittrang gastiert mit seinem neuen Programm "GötzseiDank" in St. Georgen. Im Programm geht es um den ewigen Konflikt zwischen Jung und Alt, die neue Volkskrankheit "Phantomvibrieren", Kindererziehung, Wurstsalat und vieles mehr.

Drei Bands auf einer Bühne

Bild: Veranstalter

Oberwolfach, Wolfsklause, Sa, 9.3., 21 Uhr: Am Samstag findet für Freunde der harten Musik ein Konzert in der Wolfsklause statt. Mit dabei sind die Kölner Band "Alteri", die Freiburger Knüppelband "Congreed" und die Deathcore-Kapelle "Impulse For Sanity" (Bild) aus Lahr. www.wolfsklause-konzerte.de.