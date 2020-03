Wie der Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) mitteilt, generiert die Stadt aktuell eine neue Webplattform für Gewerbetreibende. Dort kann jeder sein Unternehmen anmelden und Kunden über verschiedene Angebote der Firma informieren. So können Infos, ob der Laden noch geöffnet hat oder ob es einen Lieferservice gibt, dort eingetragen werden. „So entsteht eine Datenbank aller Erreichbaren“, teilt der GVO mit. Der Eintrag ist kostenlos und solle verhindern, dass der Onlinehandel noch mehr von der jetzigen Situation profitiert als es ohnehin schon der Fall ist. Unter http://www.handeln-fuer-vs.de gibt es ein Formular für den Eintrag.Die Abfrage ist ab Samstagmorgen live geschaltet. Die Daten werden von der Stadt über das Wochenende eingepflegt, um schnellstmöglich starten zu können. Von Seiten der Stadtverwaltung wird auch ein Hilfe-Telefon eingerichtet. Hier werden Kunden unterstützt, welche nicht so sehr den Umgang mit dem Internet gewohnt sind, um das gesuchte Angebot zu finden. Diese Kunden werden dann direkt an die Händler weitergeleitet.