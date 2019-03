VS-Villingen vor 4 Stunden

Fridays for Future: Auch in den Ferien demonstrieren VS-Schüler für den Umweltschutz

Gut 120 Schüler der Doppelstadt sind am Freitagmittag in der Villinger Innenstadt auf die Straße gegangen, um im Rahmen der Protestaktion Fridays for Future für den Umweltschutz zu demonstrieren.